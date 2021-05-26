Bilim & Teknoloji Instagram’da beğeni sayıları konusunda daha fazla kontrole sahip olunacak

Instagram’da beğeni sayıları konusunda daha fazla kontrole sahip olunacak

Bilim & Teknoloji

Instagram’da beğeni sayıları konusunda daha fazla kontrole sahip olunacak

Instagram beğeni sayılarının gösterilmesiyle ilgili kullanıcılarına daha fazla kontrol sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 16:31 Son Güncelleme:
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Instagram 2019’da bir grup kullanıcıyla gönderilerdeki beğeni sayılarının gizlenmesi üzerine bir test yapmaya başlamıştı. Bu konuyla ilgili geri bildirimleri değerlendiren Instagram, bazı insanların beğeni sayılarını gizlemeyi tercih ederken, bazılarınınsa nelerin popüler olduğunu takip edebilmek için beğeni sayılarını görmek istediğini fark etti. Bu bilgiler ışığında, Instagram kullanıcılarına daha fazla kontrol sağlayabilmek için yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başladı.

Bu özellik sayesinde insanlar:

- Kendi Instagram gönderilerindeki beğeni sayılarını göstermeyi veya gizlemeyi

- Instagram Akışında diğer insanların gönderilerinin beğeni sayılarını görmeyi veya görmemeyi tercih edebilecek.

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