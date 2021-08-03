Instagram'a giren kullanıcılar bir hatayla karşılaştı. Kullancılar, Instagram'a girdiğinde "topluluğumuzu korumak için bazı hareketleri kısıtlıyoruz" hatası ile karşılaştı.

DownDetector tarafından paylaşılan bilgilere göre Instagram ‘daha sonra tekrar dene‘ hatası yüzde 70 oranında haber akışı üzerinde göründü. Yüzde 15’lik bir kısım hikayeleri kapsarken; üyelerin yüzde 14’ü uygulamaya giriş yaparken bu soruna rastladı.

Instagram'ın halkla ilişkiler ekibi, resmi Twitter hesabından yaptıkları paylaşımda sorunu düzelttiklerini açıkladı. Ardından paylaştığı Tweet'le sorunun düzeldiğini duyurdu: "Artık hesabınızın normal bir şekilde çalışıyor olması gerek."



