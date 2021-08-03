Bilim & Teknoloji Instagram'da 'daha sonra tekrar dene' hatası!

Instagram'da 'daha sonra tekrar dene' hatası!

Bilim & Teknoloji

Instagram'da 'daha sonra tekrar dene' hatası!

Instagram kullanıcıları bu akşam saatlerinde 'Instagram daha sonra tekrar dene' hatası ile karşılaştı. Türkiye’deki kullanıcıları da etkileyen bu olayın başlıca Avrupa ülkelerini kapsadığı tespit edildi.

03 Ağustos 2021, Salı 08:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Instagram'a giren kullanıcılar bir hatayla karşılaştı. Kullancılar, Instagram'a girdiğinde "topluluğumuzu korumak için bazı hareketleri kısıtlıyoruz" hatası ile karşılaştı.

DownDetector tarafından paylaşılan bilgilere göre Instagram ‘daha sonra tekrar dene‘ hatası yüzde 70 oranında haber akışı üzerinde göründü. Yüzde 15’lik bir kısım hikayeleri kapsarken; üyelerin yüzde 14’ü uygulamaya giriş yaparken bu soruna rastladı.

Instagram'ın halkla ilişkiler ekibi, resmi Twitter hesabından yaptıkları paylaşımda sorunu düzelttiklerini açıkladı. Ardından paylaştığı Tweet'le sorunun düzeldiğini duyurdu: "Artık hesabınızın normal bir şekilde çalışıyor olması gerek."


Yazarlarımızdan
Bilal Emin Turan
Çiftçilerin pazar arama ve maliyet artışı derdine son
Bilal Emin Turan
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021'in en önemli gökyüzü olayı için geri sayım başladı! Etkisi ne kadar sürecek?