Yeni bir araştırma 22 milyon Instagram gönderisine ait verileri inceleyerek, kaydırmalı gönderilerin platformdaki en ilgi çeken paylaşım türü olduğunu ortaya çıkardı.

Aynı araştırmaya göre Instagram’daki kaydırmalı gönderilerin paylaşım başına etkileşimi yüzde 1,92 seviyesinde.

Bu oranı, tek görselden oluşan paylaşımlarda yüzde 1,74, tek videodan oluşan içeriklerde ise yüzde 1,45 seviyesinde.

Araştırmaya göre 2017’de kaydırmalı gönderiler, Instagram’daki tüm gönderilerin yalnızca yaklaşık yüzde 4'ünğ oluşturuyordu. Temmuz 2020’ye geldiğimizde ise bu oran yaklaşık yüzde 2 oldu.