Onur Binay/posta.com.tr

Instagram hesabınızı temizlemeyi düşündüyseniz, ancak nereden başlayacağınızdan emin değilseniz, şirketin yeni özelliği sizin için epey kullanışlı olabilir. Hizmet, kullanıcılara en sık etkileşimde bulundukları hesaplara ve takip ettikleri hesaplara doğrudan bakmalarını sağlayan, ancak çoğunlukla görmezden geldikleri yeni bir özellik sundu. Liste, hesapları hızlı bir şekilde takip etmeyi mümkün kılıyor.

Listenin en üstünde iki yeni seçenek görünecek. Her kategori Instagram deneyiminizi ayarlamak ve uyarlamak için kullanılabiliyor.





Örneğin, 'En Çok Gösterilen' listesinde özellikle ilgilenmediğiniz hesapları bulursanız, feed'inizde görünmeye devam etmemeleri için onları takip etmeyi bırakabilirsiniz. Bu arada "En Az Etkileşimli" seçeneği, kullanıcıların zaten görmezden geldikleri hesapları bulmasını ve takibi bırakmasını sağlayarak deneyimi olumsuz etkilemeden listeyi ayrıştırıyor.

Elbette, listede aşağı doğru ilerlemek veya tüm listeyi farklı filtrelere göre sıralamak da mümkün. Bu, sonuçta çok sayıda hesabı takip eden Instagram kullanıcılarına en iyi şekilde hitap edecek basit ama hoş bir yönetim aracı.

Bu, Instagram'ın hizmetine eklediği en son özellik. Son haftalarda şirket, yalnızca az sayıda kullanıcı tarafından kullanılabilir hale getirilmesine rağmen, doğrudan iletileri masaüstüne getiren bir kullanıcı arayüzü değişikliğini test etmeye başladı. Ayrıca, şirket yakın zamanda IGTV simgesini ana mobil uygulamasından temizledi.