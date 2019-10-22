Instagram'ın gözden çıkardığı Fix Me, Beautiful Face, Hoylbucks, Plastica gibi filtreleri insanlarda 'kusursuzluk' algısı oluşturuyor ve özellikleri çocuklarla gençleri kötü etkilediği söyleniyor.





Herkesin mükemmel görünme isteğini tetiklediğine kanaat getirilen bu filtreler, Instagram tarafından yakında kaldırılacak.





Herkesi 'manken gibi görünme' takıntısına sürükleyen dudak büyütme, pürüzsüz cilt yapma, badem göz oluşturma, yüz inceltme gibi suni avantajlar sağlayan ve 'kusursuz güzellik' algısı yaratan 'Spark AR' filtreleri yakında tedavülden kalkacak.





Instagram kullanıcıları tarafından 'ya göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün' felsefesine tepki olarak kullanılan bir uygulamanın bu duyarlılığı göstermesi oldukça ironik.



