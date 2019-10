Instagram'da en sevdiğiniz filtre her an gidebilir

Instagram'da en sevdiğiniz filtre her an gidebilir Instagram basit bir fotoğraf yükleme uygulaması olmayı aşalı çok oldu. Bunu sağlayan etkenlerden biri de elbette kendine has filtreleri. Fakat Instagram yönetimi, bazı filtreleri gözden çıkarmış durumda. En sevdiğiniz filtre her an silinebilir. Gerekçeleri ise oldukça makul.