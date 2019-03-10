Instagram’da engellendiğimi nasıl anlarım? İşte o yöntem…

Türkiye’de en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından olan Instagram’da geçen yıla göre kullanıcı sayısında artış yaşandı. Instagram, uzun süre zirvede kalan Facebook’un önüne geçmiş durumda. Kullanıcılar instagram ile ilgili uygulama değişikliklerini yakından takip ediyor. Son günlerde ise Instagram kullanıcıları “Instagram’da engellendiğimi nasıl anlarım?” sorusunu merak ediyor. İşte Instagram’da engellendiğinizi anlamanın yolu…

Basit bir yöntemle Instagram'da engellenip engellenmediğinizi anlayabilirsiniz. Instagram'da sizi engelleyenleri görme şansına sahipsiniz. Kullanıcı olarak bunun için bir uygulamaya da ihtiyacınız yok.

Instagram'da ilgili profile bakmak bunun için gayet yeterli. Örneğin Instagram'da sizi engellediğinden şüphelendiğiniz profili arayın; büyük olasılık zaten arama sonuçlarında görünmeyecektir. Ama bu hemen sizi engellediği anlamına elbette gelmez; ilgili profil tamamen kapatılmış da olabilir. Bu nedenle başka bir profilden de aynı profili kontrol etmekte fayda var.

Arama sonuçlarında görünmüyor olması sizin yüzde yüz engellenmiş olduğunuzu elbette göstermiyor; ancak ilgili profile girdiğinizde fotoğraf paylaşımları olduğu halde 'Görüntülenecek içerik yok' mesajı görüyorsanız; üzgünüz ki engellenmişsiniz. Bunun için dediğimiz gibi ayrıca bir uygulama indirip bakmaya gerek yok.



