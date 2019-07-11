Instagram’da 'gölge' engelleme dönemi
Sosyal medya uygulaması Instagram, rahatsız edici kullanıcılara karşı yeni önlemler aldı
Gölge Engelleme (Shadow Ban) adı verilen yeni sisteme göre, fotoğrafların altına rahatsız edici yorumlarda bulunan ve gereğinden fazla hashtag kullanarak görüntü kirliliği yaratan kullanıcılara önce uyarı gönderilecek.
ARAMALAR KAPATILACAK, YORUMLAR GÖRÜNMEYECEK….
Israrla devam edenlerin diğer kullanıcılarla iletişimi kesilecek.
Engellenen kullanıcılar aramalarda görünmeyecek, yaptıkları yorumları kimse okuyamayacak.