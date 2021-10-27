Bilim & Teknoloji Instagram'da IGTV butonu kaldırıldı

Instagram'da IGTV butonu kaldırıldı

Bilim & Teknoloji

Instagram'da IGTV butonu kaldırıldı

Instagram, ana sayfasından IGTV uygulamasını kaldırma kararı aldı.

27 Ekim 2021, Çarşamba 08:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Instagram, IGTV butonunu uygulamanın ana sayfasından kaldırdı. Instagram'ın video paylaşımını sağlamak için geliştirdiği özelliklerden biri olan IGTV, beklendiği kadar ilgi görmedi.

Bugüne kadar uygulamanın ana sayfasında sağ üst köşede bulunan IGTV butonu kullanımdan kaldırdı. Ancak butonun kaldırılması bu özelliğin kapandığı anlamına gelmiyor.

Kullanıcılar yine IGTV için videolu içerikler paylaşmaya devam edebiliyor.

Uygulamanın sahibi olan Facebook, konuyla ilgili açıklamasında insanların bu butona çok az tıkladığını belirterek böyle bir adım attıklarını duyurdu.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ayda 300 lirayla 240 bin lira birikim
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bilim insanları panikte! Bir gizemli sinyal daha geldi