Instagram karanlık modu

Instagram karanlık modunu kullanıcılarının göz sağlığı için kullanıma sundu. Yeni özellik iOS 13 ve Android 10'da kullanılabilecek.

Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri 7 Ekim'de tam da konuya uygun olarak gece yarısı attığı twit'le bu özelliği paylaşmıştı.

Instagram'da karanlık mod nasıl kullanılır?

Karanlık mod, cihazınızın kendi özelliği olan gece moduyla beraber kullanılır. Bazı uygulamalar telefon karanlık modda olsa dahi kendi içerisinde bu modu reddediyordu. Instagram da önceden bu şekilde çalışıyordu fakat şu anda cihazda karanlık mod özelliği açıksa bu durum Instagram'da da geçerli oluyor.

Tabii bu modu kullanabilmek için Instagram'ın yayınladığı son güncellemeyi yüklemiş olmak gerekiyor.

Bunun için de Play Store'a girip sol üstteki 3 çizgiden 'uygulamalarım ve oyunlarım' kısmına girerek Instagram güncellemesini indirebilirsiniz.

Artık Instagram'ı siyah arka planıyla kullanabilirsiniz