Magazin Instagram'da kavga! Emrah ve Sinan Akçıl birbirine girdi

Instagram'da kavga! Emrah ve Sinan Akçıl birbirine girdi

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Instagram'da kavga! Emrah ve Sinan Akçıl birbirine girdi

Sinan Akçıl, katıldığı bir programda Burcu Kıratlı ile bir dönem aynı dizide rol alan Emrah ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Setteki herkesin kalbini kırmış" diyen Akçıl, "Duyduğum şeylerden sonra görüşmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

06 Mart 2020, Cuma 20:26 Son Güncelleme:
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Sinan Akçıl'ın 2. Sayfa programında  Burcu Kıratlı ile bir dönem aynı dizide rol alan Emrah ile ilgili "Setteki herkesin kalbini kırmış. Duyduğum şeylerden sonra görüşmeyi düşünmüyorum" açıklamasına Emrah sert çıktı.

"Burcu ile de sıkıntıları oldu"

Emrah, Aşk ve Mavi setindeki herkesin kalbini kırmış. Bir sürü şey anlattılar bana. O yüzden Emrah'a karşı dolmayayım diye şarkılarını fazla dinlemedim. Burcu ile de sıkıntıları oldu. Dizinin son bir sezonunu Burcu ile konuşmadan oynamışlar. 

"Duyduğum şeylerden sonra görüşmeyi düşünmüyorum"

Burcu'nun mirası var. Onun yavrusu gibi bir köpeği var. Onunla ilgili de sıkıntılar olmuş. 'Sette köpek istemiyorum' gibi şeyler demiş. Eskiden bir şarkı için gelmişti bana.

Bir şarkı istemişti. O zaman bir görüşmüştük ama duyduğum şeylerden sonra görüşmeyi düşünmüyorum. Benim için emekçi insanlar çok değerli.

Sinan Akçıl'ın açıklamalarından sonra Emrah sessizliğini bozdu. Akçıl'a, Instagram hesabından yanıt verdi:

Emrahın bu cevabına Sinan Akçıl'ın yanıtı ise gecikmedi. Akçıl da Instagram hesabının hikaye bölümünden Emrah'a cevap verdi:

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