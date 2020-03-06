Sinan Akçıl'ın 2. Sayfa programında Burcu Kıratlı ile bir dönem aynı dizide rol alan Emrah ile ilgili "Setteki herkesin kalbini kırmış. Duyduğum şeylerden sonra görüşmeyi düşünmüyorum" açıklamasına Emrah sert çıktı.

"Burcu ile de sıkıntıları oldu"

Emrah, Aşk ve Mavi setindeki herkesin kalbini kırmış. Bir sürü şey anlattılar bana. O yüzden Emrah'a karşı dolmayayım diye şarkılarını fazla dinlemedim. Burcu ile de sıkıntıları oldu. Dizinin son bir sezonunu Burcu ile konuşmadan oynamışlar.

"Duyduğum şeylerden sonra görüşmeyi düşünmüyorum"

Burcu'nun mirası var. Onun yavrusu gibi bir köpeği var. Onunla ilgili de sıkıntılar olmuş. 'Sette köpek istemiyorum' gibi şeyler demiş. Eskiden bir şarkı için gelmişti bana.

Bir şarkı istemişti. O zaman bir görüşmüştük ama duyduğum şeylerden sonra görüşmeyi düşünmüyorum. Benim için emekçi insanlar çok değerli.

Sinan Akçıl'ın açıklamalarından sonra Emrah sessizliğini bozdu. Akçıl'a, Instagram hesabından yanıt verdi:

Emrahın bu cevabına Sinan Akçıl'ın yanıtı ise gecikmedi. Akçıl da Instagram hesabının hikaye bölümünden Emrah'a cevap verdi: