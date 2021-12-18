Instagram, kullanıcıların profillerinin minyatür bir sürümünü web sitelerine yerleştirmelerine olanak tanıyacak Profil Yerleştirme özelliğini getiriyor. Özellik şu an için yalnızca ABD'deki kullanıcılar için erişilebilir durumda.

Instagram başkanı Adam Mosseri konu hakkında, "Uzun yıllardır bir Instagram fotoğrafını veya Instagram videosunu bir web sitesine yerleştirebiliyorsunuz. Yeni özellik, bu fikri genişletiyor ve Instagram profilinizin minyatür bir versiyonunu bir web sitesine yerleştirmenize izin veriyor. Belki Instagram içeriğinizi bir web sitesinde sergilemek veya başka birinin web sitesine bağlantı vermek istersiniz” dedi.

Bunun dışında Reels Görsel Yanıtlar özelliğiyle kullanıcılar, bir yorumu yanıtlamak istediklerinde karşılarında Reels düğmesini görecek. Videoda, yanıtlanan yorum bir çıkartma olarak görünecek.

IG Playback özelliğiye ise kullanıcılar, yıl boyunca paylaştıkları hikayelerden 10 tanesine kadar seçerek yeniden paylaşabilecekler. Özellik hikaye arşivinden yararlandığı için kullanıcıların hikaye arşivlerinin açık olması gerekiyor. Ayrıca yıl içerisinde üçten fazla hikaye paylaşılmış olması da bir diğer kriter olarak yer alıyor.