Bilim & Teknoloji Instagram’da profile birden fazla link eklenebilecek

Instagram’da profile birden fazla link eklenebilecek

Bilim & Teknoloji

Instagram’da profile birden fazla link eklenebilecek

Instagram, profile birden fazla link ekleme özelliği üzerinde çalışıyor.

23 Ekim 2021, Cumartesi 17:07 Son Güncelleme:
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Instagram’ın üzerinde çalıştığı birçok yeniliği ve test ettiği özellikleri önceden duyuran Alessandro Paluzzi, Instagram bio olarak bilinen profil kısmına birden fazla bağlantı eklenebileceğini söyledi. Paluzzi üzerinde çalışılan bu yeni özelliğe yönelik yeni görüntüleri kendi profili üzerinden gösterirken, Facebook bağlantısının öncelikli olacağını söyledi.

Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil.

 


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