Instagram’da profile birden fazla link eklenebilecek

Instagram’ın üzerinde çalıştığı birçok yeniliği ve test ettiği özellikleri önceden duyuran Alessandro Paluzzi, Instagram bio olarak bilinen profil kısmına birden fazla bağlantı eklenebileceğini söyledi. Paluzzi üzerinde çalışılan bu yeni özelliğe yönelik yeni görüntüleri kendi profili üzerinden gösterirken, Facebook bağlantısının öncelikli olacağını söyledi.

Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil.



