Sosyal medya platformları olan Facebook, Twitter, Youtube, Whatsapp, Snapchat gibi uygulamalarla birlikte dünyada en fazla kullanıcıya hizmet veren fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, önemli bir özelliği kullanıcılarına sundu.

Telefonunuzu açıp Instagram uygulamasını açtığınızda artık bu değişiklikle siz de karşılaşacaksınız. Kimi kullancıların hoşuna gidecek, kimileri için zaman kaybı olarak sayılabilecek bu değişilikliğin sebebi ne?

Yorum yazarken dikkat edin!

Instagram'da yorum yazarken artık her kelimeye dikkat etmelisiniz. Aksi halde yorumunuzu paylaşmadan hemen önce Instagram size 'Emin misiniz' diye soracak. Küfür/argo dilinde konuşanlara Instagram anında uyarı yollayacak. Yapay zekanın önceden tespit edebildiği bu yorumları paylaşanların hesapları tehlikeye girecek. Gerektiğinde kapatılabilecek.

Sabah



