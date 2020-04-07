Karantina günlerinde Instagram'da yeni bir akım başladı. Evde ne giyeceğine karar veremeyenler için yastıktan elbise yapma akımı... Bazı ünlü isimler de bu akıma kapıldı.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar "Ne giysek ne giysek🤔heh olur olur yastık olur" notuyla, yastıktan elbise yapıp beline kemer taktığı fotoğrafını paylaştı.

Şarkıcı Yeşim Erçetin Eda Taşpınar'ın sade yastık elbisesinin aksine çiçekli bir yastık tercih etti.

Dila Tarkan ise çantasını koluna takıp "Yaz gelmiş diyolllaaa ozaman ben kactım" notuyla paylaştı yastıktan elbise yaptığı fotoğrafını.