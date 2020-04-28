Instagram’daki erkek bedeni imajı ortaya çıktı

Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking adlı dergi, erkeklerin Instagram’da paylaştıkları fotoğraflar hakkında yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmanın sonucuna göre Instagram'da paylaşılan erkek fotoğraflarının çoğunlukla 'kaslı erkeklere' ait.

Instagram'da tasvir edilen erkekler arasında yapılan yeni bir çalışma çoğu düşük vücut yağına sahip erkekleri gösterirken, sadece küçük bir kısım yüksek vücut yağına sahip erkekleri tasvir etti. Paylaşımların yüzde 62’si düşük vücut yağlı erkeklerin paylaşımlarını oluştururken % 41'i yüksek kaslılık gösterdi. Buna ek olarak % 6'sı yüksek vücut yağ ve düşük kaslı erkekler.

Çalışmada, egzersiz yapılırken çekilen fotoğraf ve videoların Instagram’da en fazla paylaşılan şeyler olduğu belirlendi. Araştırmacılar, beğeni ve yorum sayılarının da vücut kompozisyonu ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu belirlediler. Beğeni ve yorumların sayısı, kas oranı artıp ve yağ oranı düştükçe artma eğilimi gösteriyor.

Araştırmacılardan Brenda K.Wiederhold, "Albert Bandura'nın Sosyal Bilişsel Kuramına dayanarak, Instagram'daki vücut imajı resimleri, pozitif modelleme yoluyla, obezite salgınına karşı koymaya yardımcı olabilir. Tasvirler erkekleri daha sağlıklı yaşam tarzlarına yönlendirebilir. Negatif tarafta ise bu paylaşımlar nedeniyle kullanıcılar vücut memnuniyetsizliği, depresyon ve yeme bozukluklarına yakalanabilir.







