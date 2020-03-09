Spor ve sağlıklı beslenme, Instagram'ın en büyük trendlerinden biri. Instagram anasayfaya girildiğinde, spor salonundan paylaşılan ya da başkalarına ilham olması amacıyla paylaşılan zayıflama ve sağlıklı yaşam gönderileriyle karşılaşmamak neredeyse imkansız gibi bir şey. Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, egzersiz videoları, fit vücutlar ve ilham verici sözlerin paylaşıldığı gönderiler; daha fazla insanın spora başlamasında etkili olmuyor. Araştırmaya göre, bu tip gönderiler çalışmaya katılan 17 ile 25 yaş arasındaki 108 kadın katılımcıda yalnızca negatif etkilere neden oldu.





Özgüvenleri örseleniyor

Başkalarının ayna karşısında çekilmiş selfie'leri, kadınların kendi vücutları konusunda kötü hissetmesiyle sonuçlandı. Daha önceki araştırmalar, Instagram'daki trend görüntülerin yeme bozukluğu ve estetik bağımlılığı gibi kamuoyunu tehdit eden sonuçlar doğurduğunu göstermişti. Araştırma, özellikle vücudu konusunda özgüvensiz olan genç kadınların, söz konusu gönderilere baktıktan morallerinin bozulduğunu, bu fotoğraflara baktıktan sonra 'daha fazla spor yapmadıklarını' belirtiyor. Araştırmada ayrıca, seyahat kategorisindeki 'cesaret verici' fotoğrafların da insanların gündelik duygu durumuna kötü etkisi olduğu vurgulanıyor.

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