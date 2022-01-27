Aşk & İlişkiler Instagram’dan başkasıyla konuşmak aldatma sayılır mı? – Sosyal medya ve aldatma ilişkisi

Instagram’dan başkasıyla konuşmak aldatma sayılır mı? – Sosyal medya ve aldatma ilişkisi

Aşk & İlişkiler

Instagram’dan başkasıyla konuşmak aldatma sayılır mı? – Sosyal medya ve aldatma ilişkisi

Facebook, Twitter, Instagram Whatsapp derken bunları bilmeyen artık yok. Tabi bir de flört bulma uygulamaları var. Tüm bunlar aslında ilişkiler dünyasında da etkili rol oynuyor. Yeni ilişkilerin başlamasını sağladığı gibi, eskilerin de bitmesine neden olabiliyor. Çünkü sosyal medya aldatmayı da tetikliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın araştırmasına göre Türkiye'de boşanma sebeplerinin başında yüzde 53 ile sosyal medya geliyor. Bizde sosyal medya ve aldatma konusunu aşk doktoru Mehmet Coşkundeniz ile konuştuk.

27 Ocak 2022, Perşembe 11:28 Son Güncelleme:
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