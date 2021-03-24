Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Engin Akyürek, Instagram hesabı olmayan nadir ünlüler arasında yer alıyordu. Hayranlarının ısrarına daha fazla dayanamayan Akyürek, geçen gün sosyal medyaya giriş yaptı.

Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Engin Akyürek, Instagram hesabı olmayan nadir ünlüler arasında yer alıyordu. Hayranlarının ısrarına daha fazla dayanamayan Akyürek, geçen gün sosyal medyaya giriş yaptı.

Vakit kaybetmeden yeni bir paylaşım daha yapan Engin Akyürek'in bu gönderisine de beğeni yağdı.

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