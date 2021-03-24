Magazin Instagram'ı sevdi, Engin Akyürek'ten ikinci paylaşım geldi

Instagram'ı sevdi, Engin Akyürek'ten ikinci paylaşım geldi

Magazin

Instagram'ı sevdi, Engin Akyürek'ten ikinci paylaşım geldi

Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Engin Akyürek, Instagram hesabı olmayan nadir ünlüler arasında yer alıyordu. Hayranlarının ısrarına daha fazla dayanamayan Akyürek, geçen gün sosyal medyaya giriş yaptı.

24 Mart 2021, Çarşamba 10:28 Son Güncelleme:
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Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Engin Akyürek, Instagram hesabı olmayan nadir ünlüler arasında yer alıyordu. Hayranlarının ısrarına daha fazla dayanamayan Akyürek, geçen gün sosyal medyaya giriş yaptı.

Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Engin Akyürek, Instagram hesabı olmayan nadir ünlüler arasında yer alıyordu. Hayranlarının ısrarına daha fazla dayanamayan Akyürek, geçen gün sosyal medyaya giriş yaptı.

https://www.instagram.com/engin.akyurek_ea/

Vakit kaybetmeden yeni bir paylaşım daha yapan Engin Akyürek'in bu gönderisine de beğeni yağdı.

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