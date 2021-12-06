Instagram, yaz aylarında hikayeler için yeni bir özelliği test etmeye başlamıştı. Alessandro Paluzzi adlı teknoloji ajanı tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre şirket, hikayelere bir beğeni butonu eklemek için kolları sıvadı.

Bazı kullanıcılar, takip ettiği profillerin hikayelerine göz atarken, sağ alt köşede bir kalp butonu ile karşılaştı. Beklenen yeniliğin böylelikle Türkiye’de kullanıma açılmaya başlandığı ortaya çıktı.

Söz konusu özellik hakkında, "Hikayelere direkt mesaj göndermeden ifade bırakmanın bir yolunu test ediyoruz. Sadece hikayeyi paylaşan kişi beğendiğini görebilir" şeklinde yorum yapıldı.

Instagram, bu özelliği şu anda kısıtlı sayıda kullanıcıya açtı. Özelliğin yakında tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.