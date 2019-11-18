Yerlere kadar uzanan giysiler, geniş paça pantolonlar ve büyük beden kazaklar. Bunlar mütevazı modanın öne çıkan parçaları. Halihazırda genç Müslüman kadınlar arasında moda olan bu akım, bütün dünyada gittikçe popülerleşiyor. Mütevazı ancak şık olarak tanımlanabilecek bu akımın nasıl bütün dünyanın gözdesi haline geldiğini BBC Newsbeat muhabiri Megan Lawton yazdı. Sadece Instagram'daki moda blogger'ları değil, mütevazilik akımını aynı zamanda markalar da takip etmeye başladı.

21 yaşındaki moda bloggerı ve Instagram'da 27 bin takipçisi olan Asha Mohamud, mütevazı modanın gittikçe daha çok kapsayıcı bir hale geldiğini söylüyor. Mohamud, "Kadınların, erkeklere seksi görünmek için giyinmek yerine, kendilerini seksi hissetmek için giyindiklerini hissediyorum" diyor.









Moda bloggerı Jodie Marriott-Baker, sosyal medyanın ve değişen tutumların insanların moda adına gizlenmekten keyif aldıklarını söylüyor. Baker, 'Artık yaşlı insanların giydiği bir trend olarak görülmüyor. Instagram'daki moda meraklıları, herkes için daha giyilebilir ve erişilebilir görünmesini sağladı' dedi.









Perakende zinciri John Lewis tarafından yapılan bir araştırmada, müşterilerin “dar, sıkı oturan giysiler” yerine “daha ​​uzun kıyafetler ve daha gevşek pantolonlar' tercih ettiği ortaya çıktı.

Raporda ayrıca, bu yıl mağazalarda midi elbise satışlarının yüzde 152, ayak bileğine kadar olan bol pantolonların satışında ise yüzde 33 artış olduğu görüldü.

Zara'nın bu elbisesi o kadar sevildi ki, Instagram'da kendi hesabı bile kuruldu.

Mütevazilik modası, kadar büyük bir mesele haline geldi ki, sadece mütevazı moda giyen modellere adanmış bir İngiliz mankenlik ajansı var. Umma Model ajansını yöneten Shammie Hammouda, 2020’de mütevazilik modasının gerçekten ana akıma girdiği yıl olacağını düşünüyor.









İşe bir yıl önce sadece dört müşteriyle başlayan ajans, şimdi 60'tan fazla modele sahip. Hammouda, “Her gün mütevazı giyime özen gösteren insanlar görüyorsunuz, ancak medyada temsil edildiğini görmüyorsunuz. Bunun norm haline gelmesini umuyorum” diyor.









'Mütevazilik modası, yıllardır var olan bir modaydı' diyen Shammie, '1950’nin İngiltere’sine geri dönersek mütevazı moda normdu. Herkesin daha uzun etekleri ve uzun kolları vardı. Moda artık daha erişilebilir olduğunu düşünüyorum ve dükkanlar daha geniş bir trend yelpazesi sunuyor' dedi.

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