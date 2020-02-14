Instagram’ın yeni özelliği Son Gönderiler

Onur Binay/posta.com.tr

Instagram, 2016’da kullanıcıların akış sayfasını değiştirmişti. Yeni algoritma platforma yeni yüklenen içerikleri değil, kullanıcıların nelerden hoşlandıklarına göre sıralama yapıyordu. Kullanıcıların çok hoşlanmadığı bu durum, kısa süre değişebilir.

Jane Manchun Wong adlı mühendis Instagram'da Son Gönderiler adlı yeni bir bölüm keşfetti. Bu yeni özellik, Instagram'ın ana sayfasında açılabilir bir ekran olarak karşımıza çıkacak.

Kullanıcılar, burada takip ettiği bazı kişilerin yeni gönderiler yüklediklerini ve bu gönderilere erişmek isteyip istemediklerine dair bir soru görecek. Kullanıcılar, takip ettiği kişilere ait son gönderilere ulaşmak isterlerse, ilgili buton aracılığıyla yeni bir sayfaya yönlendirilecek.

Instagram'ın yeni özelliğinin nasıl kullanılabileceği ve bu özelliğin tam anlamıyla neler sunacağı şimdilik bilinmiyor.



