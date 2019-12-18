Onur Binay/posta.com.tr

Instagram, tek bir hikayeye birden fazla fotoğraf eklemenizi sağlayacak yeni Yerleşin özelliğini duyurdu. Hikayeler kamerasını açıp, Yerleşim seçeneğini belirlediğinizde, ızgara tabanlı bir kolajda birleştirilecek iki ila altı fotoğraf arasından seçim yapabilirsiniz.





Hikayeler, Instagram'ın giderek daha da önemli bir parçası haline geliyor. Yeni değişikliklerin çoğu Snapchat, Tik Tok, hatta Tinder'ı taklit etse de kullanıcılar buna epey ilgi gösteriyor.

Instagram, yeni özelliğiyle kullanıcılarına kolaj oluşturmak için geniş bir palet sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, oluşturdukları kolajları çeşitli efekt ve emojilerle zenginleştirebiliyor.