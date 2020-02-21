Instragram, kullanıcılara üç farklı yeni özellik sunmaya hazırlanıyor

Onur Binay/posta.com.tr

Instagram, üç yeni özellik üzerinde testlere başladı. Takma Ad, Yakında ve Sevgi Animasyonu olarak adlandırılan yeni özellikler, kullanıcıların uygulama deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek.

Takma Ad

Instagram, Direct'te sohbet ettiğiniz kişilere bir takma ad atamanıza izin veren yeni bir özellik geliştiriyor!

Seçenekler kısmında yer alacak bir butonla kullanılabilecek takma ad, sadece ismi veren kullanıcı tarafından görülebilecek. Özel bir takma ada sahip olan kullanıcılar, uygulama içi ve bildirimlerde bu ad ile gösterilecek.

Yakında

Yakında olarak adlandırılan yeni özellikle Instagram’ın kamera uygulaması ile çekilen fotoğraflar daha sonra kullanılmak üzere düzenlenip kaydedilebilecek. Yakında bölümüne kaydedilen fotoğraf ve videolar 7 gün boyunca tutulacak ve 7 günün sonunda otomatik olarak silinecek.

Sevgi (ya da Aşk) Animasyonu

Sevgi Animasyonu olarak adlandırılan özellik ile gönderilen veya alınan bir gönderi beğenildiğinde ekranda onlarca kalpten oluşan bir animasyon görünecek.

Instagram’ın üzerinde çalıştığı bu özelliklerin önümüzdeki güncellemelerle herkese dağıtılması bekleniyor.



