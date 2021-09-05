İnsülin direncini kırmak ve kilo vermek için 14 adım

Egzersizin önemine vurgu yapan Güneş, sağlıklı bir şekilde kilo vermenin önemli olduğunu belirterek insülin direncini kırmak için özel gıdalara ihtiyacın olmadığını söylüyor ve yapılması gerekenleri şu şekilde tüketiyor:

Özellikle şeker ve şeker içeren besinleri azaltın. Sağlıksız yağ türlerini tüketmeyin, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlara yönelin. Daha fazla sebze ve daha az meyve, tam tahıllı karbonhidratları tüketin. Öğün sayısını azaltarak insülin salgılanmasını azaltın. Beden kitle indeksine göre ideal olan kilonuza inin. Gazlı içecekler ve şekerli içeceklerden uzak durun. Hamur işi ve unla yapılmış yiyecekler tüketmeyin. Kan şekerini yavaş yükselten glisemik indeksi düşük yiyecekler tercih edin. Taze sıkılmış veya hazır meyve sularından uzak durun. Omega 3 yağ asitinden yüksek beslenin. Egzersiz yapın. Düzenli ve kaliteli uyuyun. Stresten uzak durun Gece geç saatlerde yemek yemeyin.

Bu haberler ilginizi çekebilir:

Bel ölçünüz sinyal veriyor olabilir!

Glisemik indeksi diyeti ile tatlı krizlerine son!



