Intel, 11. nesil Tiger Lake-U serisi yeni işlemcilerini duyurdu

Intel, yeni Tiger Lake U işlemcileri Computex 2021 fuarında duyurdu. 10 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerden Core i7-1195G7, 5.0 GHz'ye çıkan ilk işlemci oldu.

Tiger Lake U serisinde en güçlü seçenek Intel Core i7-1185G7 konumundaydı ve 4.8GHz sınırına kadar çıkabiliyordu. Intel Core i7-1195G7 işlemcisi Turbo Boost Max 3.0 ile birlikte 5GHz sınırına kadar çıkabiliyor. Taban hız 2.9GHz iken tüm çekirdekler 4.6GHz sınırına çıkabiliyor. 12 ila 28 watt aralığında çalışacak platformlar için geliştirilen işlemci, 4 işlemci çekirdeği ve 8 iş parçacığına sahip olacak. Aynı zamanda 12 MB önbelleğe sahip.

Ayrıca bu işlemci Wi-Fi 6/6E (Gig+) gibi yeni nesil teknolojileri de destekleyecek. GPU konusunda da oldukça başarılı olan işlemci, Intel iRIS Xe ile 10 bit video kodlama konusunda önceki nesillere göre 8 kat iyi iş çıkarıyor. DX12 Örnek Geri Bildirim teknolojisini de destekleyen işlemci, yapılan testlerde 2 kat iyi performans gösteriyor.

Seride ayrıca Intel Core i5-1155G7 de yer alıyor. Intel Core i5-1155G7 işlemcisine baktığımızda ise yine 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı görüyoruz. 8 MB önbelleğe sahip olan işlemci, 2,5 GHz ile 4,5 GHz aralığında çalışabiliyor. i7 modelde olduğu gibi DDR4-3200/LPDDR4X-4266 RAM ile kombine edilebilen işlemci, Wi-Fi 6/6E (Gig+), 5G, DX12 gibi teknolojileri de destekliyor.

Intel'in yeni işlemcilerinin ilk olarak Acer, ASUS ve HP tarafından kullanılması ve bekleniyor.