Intel 14 yıldır kullandığı logosunu güncelledi
Intel, 11. nesil Tiger Lake işlemcilerini tanıtırken yeni logosunu da görücüye çıkardı. Intel, 2006 yılından beri kullandığı klasik Intel logosunu modernize ederek ilk kez kamuoyuyla paylaştı.
07 Eylül 2020, Pazartesi 11:39 Son Güncelleme:
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11. nesil Tiger Lake işlemcilerini kamuoyuna tanıtan Intel aynı etkinlikte 14 yıldır kullandığı logonun yerini alacak yeni logosunu da görücüye çıkardı.
Yeni logonun, eski logonun mirasını taşıdığını ifade eden şirket, mavi ve beyaz renk kombinasyonunu kullanmaya devam etti.
Şirket daha önce 2006 yılında 1969'dan beri kullanımda olan logosunu yenileme kararı almıştı. Öte yandan yeni logo ile birlikte Intel iRIS, Xeon, Evo, Core, Pentium, Optane logoları da güncellendi.
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