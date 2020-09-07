Intel 14 yıldır kullandığı logosunu güncelledi

11. nesil Tiger Lake işlemcilerini kamuoyuna tanıtan Intel aynı etkinlikte 14 yıldır kullandığı logonun yerini alacak yeni logosunu da görücüye çıkardı.

Yeni logonun, eski logonun mirasını taşıdığını ifade eden şirket, mavi ve beyaz renk kombinasyonunu kullanmaya devam etti.

Şirket daha önce 2006 yılında 1969'dan beri kullanımda olan logosunu yenileme kararı almıştı. Öte yandan yeni logo ile birlikte Intel iRIS, Xeon, Evo, Core, Pentium, Optane logoları da güncellendi.