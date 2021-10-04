Intel, 4 Loihi 2 Nöromorfik çipini tanıttı

Modern yapay zeka (AI) yazılım ve donanımları, büyük ölçüde çevrimdışı eğitim modellerini kullanırken önemli miktarda güç ve uzun süreler gerektirebiliyor. Nöromorfik hesaplama mimarileri ise güç tüketimini azaltmayı ve paralel hesaplama mimarilerinin mevcut standartlarda sağlayamayacağı anında öğrenme gibi özellikleri sunmak için geliştiriliyor. Loihi, Intel’in bir beyni taklit etmek için tasarlanmış nöromorfik işlemci serisi olacak.

Yeni Loihi 2 yongası ayrıca 31 mm2'lik bir kalıp boyutuna sahip ve 2,3 milyar transistör barındırıyor. Bu da, orijinal Loihi'ye kıyasla 15 kat daha fazla nöron yoğunluğu sunduğu anlamına geliyor, çünkü şirketin üretim öncesi Intel 4 işlem teknolojisi kullanılarak yapılıyor.

İlk Loihi 2018’de duyuruldu ve 14nm üretimi kullanılarak yapıldı, Ayrıca 128.000 nöron ve sinaps içeriyordu. Intel, bu çipin halefi ile çok daha ileri gidiyor. Yeni Loihi 2 çipi, orijinal Loihi’den 10 kata kadar daha hızlı işlem sağlayabilen 1 milyona kadar entegre nörona sahip.

Loihi 2, modele bağlı olarak 4096 adede kadar durum tahsis edilebilen tamamen programlanabilir nöronlar kullanıyor ve bunlar, bir NoC (çip üzerinde ağ) sayesinde birbirine bağlanan 128 nöromorfik çekirdek halinde bir araya getiriyor. Ayrıca her çekirdeğin programlanabilir bölümleme ile kendi 192KB SRAM’ı (yaklaşık 25 MB SRAM) bulunuyor.

Intel, Loihi 2’nin üretiminden elde ettiği deneyimi, deneysel çipler yaparak elde ettiği verilerin yanı sıra Intel 4 fabrikasyon teknolojisini geliştirmek için kullanacak.