Intel Core i9-11900K işlemcinin çıkış tarihi belli oldu

CES 2021’de düzenlenen etkinlik ile Intel Core i9-11900K işlemcisinin de ön tanıtımı yapıldı. 14 mn üretimin son üyesi olan Rocket Lake-S ailesi işlemciler, aynı zamanda LGA 1200 soketinin de son üyesi. Tek çekirdekte 5.3 GHz’e ulaşabilen işlemcinin tüm çekirdekleri ise aynı anda 4.8 GHz’e ulaşabiliyor.

Ayrıca işlemci, 3.200MHz’de DDR4 RAM desteği, toplam 20 PCIe 4.0 hattı ve hatta Intel’in 400 Serisi yonga setleriyle geriye dönük uyumluluk içeriyor.

Derin öğrenme ve VNNI desteğine sahip olan işlemci, yapay zeka hesaplamalarında da önemli bir gelişim gösteriyor. Dahili grafik birimi ise 4: 4: 4 HEVC ve VP9 gibi üst düzey video kod çözücüleri için destek sunarken, 3 adede kadar 4K 60 FPS monitöre izin verilebiliyor. Bellek tarafında ise hız aşırtma olmadan 3200 MHz frekansa destek veriliyor.

Yeni Rocket Lake-S çipler teknik olarak hala 14nm tabanlı ve ne yazık ki 10nm mimarisine dayanmıyor. Rocket Lake-S yongaları için de henüz resmi bir çıkış tarihi yok. Intel 2021’in ilk çeyreğinde bunları piyasaya süreceği söyleniyor.

Intel Core i9-11900K’nın fiyatı ve net çıkış tarihi henüz belli değil.











