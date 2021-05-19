Intel Irıs Xe ekran kartlı HP Envy 13 piyasaya sürüldü

HP Envy 13 tasarım anlamında % 88 ekran / kasa oranı sağlayan 13,3 inç Full HD (1920 x 1080) IPS LCD ekranla geliyor. Bu da dizüstü bilgisayarı Netflix veya YouTube için yeterli kılıyor. Dizüstü bilgisayarın geri kalanı temiz ve düzenli duruyor. Üstü gümüş renkte kumlu bir kaplamayla gelen cihaz aynı zamanda kolayca taşınabiliyor. Ağırlığı ise 1,3 kg.

HP Envy 13, sağlam ve dayanıklı bir metal kasaya sahip. Trackpad plastik yapıda ama yine de zarif görünüyor. Dokunma ve hareketlere verdiği tepki ise iyi. Klavyede, karanlık akşamlarda çalışmak için kullanışlı olan ayarlanabilir bir arka ışık elde ediyorsunuz. Anahtarların hoş ve iyi bir geri dönüş sağlıyor. HP Envy 13, güçlü ve iyi seviyede bas üreten Bang & Olufsen ses sistemine sahip. Dezavantajı, hoparlörlerin dizüstü bilgisayarın altında yer alması.

Kullanıcılar için artı olabilecek bir diğer şey, HP Envy 13'te bulunan gizlilik ayarları. Burada özel bir parmak izi tarayıcısına ek, web kamerasını ve mikrofonu kapatmak için özel düğmeler de alıyorsunuz. Endişelenmeniz durumunda bunları hemen kullanabilirsiniz. Ayrıca entegre bir gizlilik ekranı da elde ediyorsunuz. Bu, temel olarak ekranda çevrenizdeki insanlarla paylaşmak istemediğiniz bilgiler varsa (banka bilgileri gibi) tek düğmeyle bunları gizleyebileceğiniz anlamına geliyor. Ekran hemen kararıyor. Bu, videolar veya resimler yerine metin için en iyi sonucu veriyor.

HP Envy 13'teki 720p web kamerası da nispeten net. Kalitesi, yapmanız gereken tüm görüntülü toplantılar veya aramalar için yeterince iyi. Yerleşik çift mikrofondaki ses ortalama ama bu sizin için sorunsa ekstra bir kulaklık veya USB mikrofon kullanabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarda USB-C yerine şarj için AC akıllı pin yuvası bulunuyor. Bu, cihazı çantanızda taşıyorsanız yanınızda ona özel bir güç adaptörü de taşıyacağınız anlamına geliyor. Bu arada cihazda hala Thunderbolt 3 USB-C yuvası var. Ancak bu, dizüstü bilgisayarın kendisini doldurmak yerine dosya alışverişi ve ayrı cihazları şarj etmek için uygun. Diğer bağlantı noktaları arasında iki adet USB-A, kulaklık girişi ve microSD kart okuyucu bulunuyor. Ne yazık ki, burada HDMI bağlantı noktası yok.

HP Envy 13, maksimum 1.000 nit ile parlak bir ekrana sahip. Bununla birlikte, yansıtıcı bir panel olduğundan, özellikle bu cihazı dışarıda parlak güneş ışığı altında kullanıyorsanız, bu biraz dezavantaj yaratabiliyor. Ayrıca, Envy'nin 13 inçlik IPS ekranının en yüksek parlaklığı ile etkileyici olsa da görüş açıları bazen sıkıntı yaşatabiliyor.

HP Envy 13, 11. Nesil i5 1135G7 işlemci 8 GB RAM, 512 GB depolama alanı ve Intel Iris Xe ekran kartıyla geliyor. Ortalama özellikli bu dizüstü bilgisayar, hafif bir tasarımdan ödün vermeden oyun veya fotoğraf düzenleme yapabilen bir cihaz isteyenler için uygun olabilir. Yerleşik fan sistemi, gerektiğinde cihazı serin tutuyor. Ancak biraz gürültülü. Belge indirmek gibi basit görevler bile fanı harekete geçiriyor.

Adobe Premiere Rush’ı birkaç saatlik sürekli kullanımın ardından birkaç ufak sorun yaşadım. Bu nedenle, düzenli olarak oyun oynamak istiyorsanız veya ağır görevler üstleniyorsanız HP Envy 13'ün farklı sürümlerine de bakabilirsiniz. Ancak şu da var ki Intel Irıs Xe'nin burada cihaza epey yardımcı oluyor. En yeni AAA oyunlarını Ultra ayarlarda oynayamayacaksınız ama web sayfalarını yükleme, 4K videoları izleme ve hatta hafif fotoğraf düzenleme gibi günlük görevlerin üstesinden gelebilirsiniz.

Bu dizüstü bilgisayardaki pil ömrü ise gün boyunca çalışmaya devam etmeniz için yeterli. Günlük web’de gezinme ve belge düzenleme gibi sıradan bir senaryoda 10 saatten biraz fazla sonuçlar alabilirsiniz. Şarj konusu da iyi. Sadece 30 dakikada 0’dan % 53'e çıkabiliyor. Ayrıca, Wi-Fi 6 (2x2) ve Bluetooth 5.0 kombinasyonu ile birlikte geldiği için bağlantı konusunda da sorun yaşatmıyor.

Sonuca bağlayacak olursak, HP Envy 13 de tasarım anlamında mükemmel değil ama iyi görünümlü bir cihaz. Gelişmiş işlemci ve ekran kartıyla gündelik işlerin üstesinde kolayca gelebilir. Aynı zamanda PCMark 10 pil testinde 10 saatin üzerinde bir performans sergiliyor.