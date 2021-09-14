Intel, sürücüsüz taksi hizmeti için ilk adımı attı

Intel'in otonom araçlarla ilgilenen yan kuruluşu Mobileye, 2022’den itibaren hizmet için kullanacağı yeni altı yolculu otonom aracını açıkladı. AVKIT58 olarak adlandırılan araç, seviye 4 ve seviye 5 otonom sürüş becerilerine olanak tanıyan sekiz Mobileye EyeQ5 SoC ile donatılacak.

AVKIT58, 324 x 232 x 89 mm ölçülerinde ve 650 watt güç tüketimine sahip. Ayrıca sıvı soğutmalı bu sistemde bir güç kaynağı mevcut. Mobileye, bu çözümün bugün piyasadaki en güçlü otonom araç sistemi olduğuna inanıyor.

Kameralar, radar sensörleri ve lidar sensörlerinin bir arada kullanılacağı yeni araç, Mobiliye’nin Yol Deneyimi Yöntemi’nden alınan harita verilerine dayalı olarak çalışacak. Moovit veya Sixt’in mobil uygulaması aracılığı ile hizmet verilecek ve ilk olarak Munih ve Tel Aviv için çalışacak.

Almanya, yollarında 4. seviye otonom araçların gezinmesine izin veren ilk ülke ve dolayısıyla bu hizmetin faaliyete geçeceği ilk ülkelerden biri olacak.