Intel yeni 12. nesil işlemcilerini duyurdu

Alder Lake mimarisinde hali hazırda 6 adet işlemci tanıtıldı, Intel Core i9-12900K ise serinin en tepesinde yer alıyor ve önceki nesle göre yüzde 19 performans artışı vadediliyor. 8 performans ve 8 verimlilik çekirdeği barındıran işlemcide 24 izlek birimi yer alıyor. Verimlilik çekirdekleri 3.9GHz, performans çekirdekleri de 5.2GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Turbo ile enerji değeri 241W oluyor.

16 adet PCIe 5.0 iş hattı bulunan işlemci depolama için de 4 adet PCIe 4.0 kullanıyor. Sistemler DDR5-4800 veya DDR4-3200MHz seçeneğinden birini kullanabilecek. Intel Xe tabanlı 32 kümeye sahip UHD 770 grafik birimi de oyunlarda iyi bir performans sergileyecek. Intel Core i9-12900K işlemcisi 589 dolar fiyat etiketine sahip. Grafik birimi olmayan Intel Core i9-12900KF ise 564 dolar seviyesinde yer alıyor.

Intel Core i9-12900K rakip tarafta Ryzen 9 5900X ile karşı karşıya geliyor. AMD hem enerji verimliliği, hem çekirdek sayısı hem de fiyat açısından avantajlı ancak Intel DDR5 ve PCIe 5 ile bunu kırmaya çalışacak.

Intel Core i7-12700K işlemcisi ise 8+4 formatında. Turbo enerji değeri 190W olurken yine UHD 770 grafik birimi yer alıyor. İşlemci 409 dolar , grafik birimi olmayan versiyonu ise 384 dolar fiyat etiketine sahip. Bu işlemcinin karşılığı ise Ryzen 7 5800X olarak ifade ediliyor.

Intel Core i5-12600K işlemci ise 6+4 formatında. Burada 150W turbo gücü yer alıyor. işlemci 289 dolar, grafik birimi olmayan ise 264 dolar fiyata sahip. Bu işlemci de Ryzen 5 5600X karşısına çıkacak.

Yeni serinin satışları 4 Kasım itibariyle başlıyor.







