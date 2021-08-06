Intel, yeni Xeon W-3300 işlemci serisini duyurdu
Intel, iş istasyonları için özel olarak üretilmiş işlemci serisinin en yeni elemanları Xeon W-3300 serisini duyurdu. Yeni işlemci serisi, iş istasyonları için çok daha fazla performans ve yetkinlik ile birlikte geliyor.
06 Ağustos 2021, Cuma 12:19 Son Güncelleme:
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Intel Xeon W-3300 işlemci serisi, üst düzey iş istasyonu bilgisayar modelleri için tasarlandı. Veri bütünlüğünü desteklemek için hem verimliliği hem de gelişmiş teknolojileri dönüştüren yeni işlemci çekirdek mimarisiyle Intel Xeon W-3300 işlemciler, kusursuz bir iş istasyonu performansını sağlamak için ihtiyacı olan tüm özelliklere sahip.
Intel Xeon W-3300 işlemci serisi, toplamda beş farklı model olarak geliyor. Bu modeller W-3375, W-3365, W-3345, W-3335 ve W-3323 olarak isimlendiriliyor ve seri performansı ile dikkat çekiyor.
Yeni nesil Intel işlemci serisi, performans ve verimlilik konusunda bir önceki nesle kıyasla şu yeniliklere sahip;
- 2.5 kata kadar maksimum bellek kapasitesi ve %31’e kadar bellek bant genişliği artışı.
- Cinema 4D projelerinde %45’e kadar daha hızlı çoklu iş parçacığı performansı.
- AutoDesk Maya çalışmalarında render süresinde %26’ya kadar azalma.
- Adobe Premiere Pro çalışmalarında %20’ye kadar daha hızlı düzenleme ve kodlama performansı.
Ayrıca yeni işlemci serisinin öne çıkan özellikleri şu şekilde;
- Intel Turbo Boost 2.0’dan 4.0 GHz’a kadar frekans hızı.
- Intel Deep Learning Boost teknolojisi ile birlikte makine öğrenimi ve iş yüklerinde daha fazla hız kazanımı.
- 4 TB kapasiteye kadar DDR4-3200mHz 8 kanal bellek desteği.
- Yerleşik güvenilirlik, kullanılabilirlik ve hizmet verebilirlik teknolojileri (RAS).
- Intel Optane SSD P5800X desteği.