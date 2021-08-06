Intel, yeni Xeon W-3300 işlemci serisini duyurdu

Intel Xeon W-3300 işlemci serisi, üst düzey iş istasyonu bilgisayar modelleri için tasarlandı. Veri bütünlüğünü desteklemek için hem verimliliği hem de gelişmiş teknolojileri dönüştüren yeni işlemci çekirdek mimarisiyle Intel Xeon W-3300 işlemciler, kusursuz bir iş istasyonu performansını sağlamak için ihtiyacı olan tüm özelliklere sahip.

Intel Xeon W-3300 işlemci serisi, toplamda beş farklı model olarak geliyor. Bu modeller W-3375, W-3365, W-3345, W-3335 ve W-3323 olarak isimlendiriliyor ve seri performansı ile dikkat çekiyor.

Yeni nesil Intel işlemci serisi, performans ve verimlilik konusunda bir önceki nesle kıyasla şu yeniliklere sahip;

2.5 kata kadar maksimum bellek kapasitesi ve %31’e kadar bellek bant genişliği artışı.

Cinema 4D projelerinde %45’e kadar daha hızlı çoklu iş parçacığı performansı.

AutoDesk Maya çalışmalarında render süresinde %26’ya kadar azalma.

Adobe Premiere Pro çalışmalarında %20’ye kadar daha hızlı düzenleme ve kodlama performansı.

Ayrıca yeni işlemci serisinin öne çıkan özellikleri şu şekilde;