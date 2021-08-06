Bilim & Teknoloji Intel, yeni Xeon W-3300 işlemci serisini duyurdu

Intel, yeni Xeon W-3300 işlemci serisini duyurdu

Bilim & Teknoloji

Intel, yeni Xeon W-3300 işlemci serisini duyurdu

Intel, iş istasyonları için özel olarak üretilmiş işlemci serisinin en yeni elemanları Xeon W-3300 serisini duyurdu. Yeni işlemci serisi, iş istasyonları için çok daha fazla performans ve yetkinlik ile birlikte geliyor.

06 Ağustos 2021, Cuma 12:19 Son Güncelleme:
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Intel Xeon W-3300 işlemci serisi, üst düzey iş istasyonu bilgisayar modelleri için tasarlandı. Veri bütünlüğünü desteklemek için hem verimliliği hem de gelişmiş teknolojileri dönüştüren yeni işlemci çekirdek mimarisiyle Intel Xeon W-3300 işlemciler, kusursuz bir iş istasyonu performansını sağlamak için ihtiyacı olan tüm özelliklere sahip.

Intel Xeon W-3300 işlemci serisi, toplamda beş farklı model olarak geliyor. Bu modeller W-3375, W-3365, W-3345, W-3335 ve W-3323 olarak isimlendiriliyor ve seri performansı ile dikkat çekiyor.

Yeni nesil Intel işlemci serisi, performans ve verimlilik konusunda bir önceki nesle kıyasla şu yeniliklere sahip;

  • 2.5 kata kadar maksimum bellek kapasitesi ve %31’e kadar bellek bant genişliği artışı.
  • Cinema 4D projelerinde %45’e kadar daha hızlı çoklu iş parçacığı performansı.
  • AutoDesk Maya çalışmalarında render süresinde %26’ya kadar azalma.
  • Adobe Premiere Pro çalışmalarında %20’ye kadar daha hızlı düzenleme ve kodlama performansı.

Ayrıca yeni işlemci serisinin öne çıkan özellikleri şu şekilde;

  • Intel Turbo Boost 2.0’dan 4.0 GHz’a kadar frekans hızı.
  • Intel Deep Learning Boost teknolojisi ile birlikte makine öğrenimi ve iş yüklerinde daha fazla hız kazanımı.
  • 4 TB kapasiteye kadar DDR4-3200mHz 8 kanal bellek desteği.
  • Yerleşik güvenilirlik, kullanılabilirlik ve hizmet verebilirlik teknolojileri (RAS).
  • Intel Optane SSD P5800X desteği.

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