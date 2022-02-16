Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçında Inter ile Liverpool arasında oynanacak zorlu mücadelede her iki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Ev sahibi Inter, saha ve seyirci avantajını kullanarak, rakibinin işini ilk maçta bitirmek istiyor. Liverpool ise İtalyan devine karşı avantajlı bir skor elde ederek, turu garantilemeyi hedefliyor…

INTER LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giuseppe Meazza stadyumunda oynanacak Inter-Liverpool maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Bu gece TSİ 23.00'te başlayacak mücadele, Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Inter: Handanovic, Vrij, Skriniar, Dumfries, Bastoni, Brozovic, Vidal, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Dzeko, Martinez.

Liverpool: Arnold, Alisson, Van Dijk, Matip, Fabinho, Robertson, Thiago, Henderson, Salah, Mane, Jota.

INTER’DE 3 EKSİK

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 turu maçında millî futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter’de Gosens ile Correra sakatlıkları, Barella cezalı olması nedeniyle Liverpool karşısında forma şansı bulamayacak. Mane ve Salahlı Liverpool’da ise Inter maçı öncesi önemli bir eksik bulunmuyor.

İki takım, bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. 4 maçın 3’ünü Liverpool kazanırken, 1 maçta ise Inter galip geldi.

Kendi liglerinde şampiyonluk mücadelesi veren 2010 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Inter, 2019 şampiyonu Liverpool ile kozlarını paylaşırken, gecenin diğer maçında aynı saatte Salzburg ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek.