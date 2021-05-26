Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Inter, teknik direktör Antonio Conte ile sözleşmenin karşılıklı feshi konusunda bir anlaşmaya vardığını duyurur. Bütün kulüp adına Antonio'ya ortaya koyduğu ve 19. lig şampiyonluğunun kazanılmasıyla sonuçlanan olağanüstü çalışma için teşekkür eder. Antonio Conte, her zaman kulübümüzün tarihinde kalacak." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan spor basınının bugün manşetlerden duyurduğu Inter'in Conte ile yollarını ayıracağı haberi, geçen hafta sonu lig şampiyonluğunu kutlayan Inter taraftarlarının sevincine gölge düşürdü.

Mavi-siyahlı taraftarlar, Inter'in Çinli başkanı Steven Zhang'a sosyal medyadan tepki gösterirken, kulüp binası yakınlarında "Conte, teknik ekip ve oyunculara dokunulamaz" yazılı pankart açtı.

İtalyan gazetelerinde son günlerde çıkan haberlerde mali açıdan zor dönemden geçen Inter'in takımdaki yüksek maaş yükünü ve transfer bütçesinde kısıntıya gitmeyi düşündüğü ve bu konuda özellikle transfer bütçesinin genişlemesini isteyen Conte ile anlaşamadığı belirtiliyordu.

Corriere dello Sport, 51 yaşındaki teknik adamın Inter'den 7 milyon avro tazminat alacağını yazdı.

Inter, 2019-2020 sezonu başında Antonio Conte ile anlaşmıştı. Conte, yönetimindeki Inter, geçen sezon ligi Juventus'un 1 puan gerisinde 82 puanla ikinci sırada bitirmişti.

Mavi-siyahlı takım, bu sezon ise 38 maçta; 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi ile 91 puan toplayarak ligi zirvede bitirmişti.

Eski takımı Juventus'un Serie A'da 9 sezondur devam eden şampiyonluk serisine son veren Conte, Inter'e 11 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşatmıştı. Bu şampiyonluk, mavi-siyahlı Milano takımının lig tarihindeki 19. lig şampiyonluğu olmuştu.

AA



