Futbol Inter'in kalecisi Handanovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Inter'in kalecisi Handanovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Futbol

Inter'in kalecisi Handanovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Inter'in Sloven kalecisi Samir Handanovic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

18 Mart 2021, Perşembe 00:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'in Sloven kalecisi Samir Handanovic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 36 yaşındaki kalecinin evinde karantinaya girdiği belirtildi.

Inter, dün de İtalyan futbolcu Danilo D'Ambrosio'nun Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

AA

İlgili Haberler
Barcelona Başkanı Laporta'dan Messi açıklaması




Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Majid Hosseini Trabzonspor'dan ayrılıyor