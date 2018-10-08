Küresel internet trafiğinde YouTube’u geçti

Türkiye dahil 190 ülkede, 130 milyondan fazla abonesi olan online film ve dizi platformu Netflix'in, dünya internet trafiğinin yüzde 15'ini tek başına tükettiği hesaplandı. Kanada merkezli veri analitiği şirketi Sandvine’in 2018 yılı veri kullanımına ilişkin yaptığı araştırmaya göre, Netflix yüzde 15’lik bu oranla Google’ın online video platformu YouTube’u da geride bıraktı.

Araştırmada, YouTube’un küresel internet trafiğinde yüzde 11.4'lük bir paya sahip olduğu belirtildi. BBC’nin haberine göre video oyunları ve dosya paylaşımı üzerinden geçen internet trafiğinde de ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken kuruluşun raporunda, toplam internet kullanımında videonun ardından, yüzde 17 ile web tarayıcıları, yüzde 7.8 ile oyun, yüzde 5.1 ile de sosyal medya kullanımın geldiği belirtildi.

Videonun genel internet trafiği üzerindeki ağırlığının daha da artacağını belirten Sandvine'in yöneticilerinden Cam Cullen, "Giderek daha fazla yüksek çözünürlüklü içerik üretiliyor ve kullanıcılar giderek daha fazla 4K çözünürlüklü içerik izliyor" dedi.

Yine rapordaki çarpıcı bir veriye göre, ABD'de dolaşımın zirve yaptığı saatlerde, Netflix'in tüketimdeki payı yüzde 40'a kadar çıkıyor. Video uygulamaları da tüketilen toplam internet trafiğinin yüzde 58'ini oluşturuyor.

Toplam 2.1 milyar abonesi olan 150 servis sağlayıcıdan elde edilen verilere dayanan rapora göre dosya paylaşım servislerinin tüm internet trafiğindeki payı da yüzde 22'yi bulurken, bu oran Avrupa ve Orta Doğu'da yüzde 31'e ulaştı. Çevrimiçi bir şekilde oyun indirmenin de toplam veri kullanımı üzerindeki payı giderek artıyor. Örneğin, Call of Duty Black Ops oyunu, fiziksel kopyası yerine internet üzerinden bilgisayara yüklenirse, bu 14 saatlik 4K video izlemeye eşit değerde olan 101 GB'lık veri kullanımını gerektiriyor.

NETFLIX İNTERNET KOTASINI NASIL ETKİLİYOR?

Netflix kullanıcıların en çok merak ettiği konularının başında “Netflix internet kotasından ne kadar tüketiyor?” sorusu geliyor.

Bu konuda sürpriz faturalarla karşılaşmamak için kullanıcıların veri kullanımı ayarlarını dikkatli bir şekilde yapması gerekiyor.

Netflix kullanıcılarına veri kullanımı için 3 farklı alternatif sunuyor. Platformdaki içerikleri izlerken, düşük kalitede her cihaz için saatte 0.3 GB ve orta (SD) kalitede her cihaz için saatte 0.7 GB veri tüketiliyor.

En iyi video kalitesini sunan ‘yüksek’ seçeneğinde ise içerik HD izlendiğinde her cihaz için saatte maksimum 3 GB ve Ultra HD izlendiğinde ise her cihaz için saatte maksimum 7 GB veri kullanımı yapılıyor. Bir diğer seçenek olan ‘otomatik’te ise kalite, kullanıcının internet bağlantı hızına bağlı olarak otomatik olarak ayarlanıyor.