İnternet olmayan adada turizm patlaması

Sosyal medya paylaşımları ve bildirimleri zamanla modern dünya insanında ‘tükenmişlik’ sendromu yaratıyor. Filipinler’in en cennet köşelerinden kabul edilen Palawan adası, internetsiz bir dünya özlemi duyanlar için hizmet veriyor. Adada, kablosuz bağlantı (WiFi) yok, elektrik bile kısıtlı. Konaklama ağaç evlerde veya çadırlarda sağlanıyor.

Ancak adanın ünü, yine sosyal medya sayesinde yayıldı. Çünkü, ‘modern hayattan bunalıp soluğu adada alan’ misafirler, ada keyfini poza çeviriyor. Şehre dönünce de fotoğraflarını ‘internet detoksu tatili’ albümü olarak paylaşıyor. Günümüz insanının en büyük zaaflarından olan interneti sağlamadığı için kalkınan adada kalmanın iki geceliği ise 350 dolar. Üstelik tüm rezervasyonları gelecek şubata kadar dolu.

İnternetsizliğiyle ün salan bu cennet ada aslında ününü ve kazancını internete borçlu. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diyebilirsiniz. Ancak internet çağı internetsizliği bile pazarlayacak beceriye sahip. Bu da aslında bir miktar ürkütücü bir gerçek...