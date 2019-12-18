İnternet televizyonun tahtına oturuyor

ABD’de gerçekleştirilen bir medya tüketim tahminine göre 2020 yılında insanlar internet başında günde ortalama 170,6 dakika vakit geçirecek. Bu rakam, insanoğlunun televizyon izlemek için harcaması beklenen 170,3 dakikadan ilk kez fazla olacak.

İnternet görünürlüğü önem kazanıyor

İnterneti sosyalleşmek, haber almak, alışveriş yapmak, müzik dinlemek ve video izlemek için kullanan insanlar, televizyon alışkanlığını geride bırakmaya hazırlanıyor. Zenith’in tahminlerine göre her yıl artış gösteren internet kullanım oranı önümüzdeki yıl televizyonun tahtına oturuyor. Bu durum ise birçok sektörde internet görünürlüğünü daha değerli hale getiriyor.

Video içerik ihtiyacı artacak

İnternette yazı okumak yerine video içerikleri izlemeyi tercih eden kullanıcıların reklam sektörüne de yön verdiğini ifade eden Loft Medya Ajans Direktörü Çağatay Aytaç, “İnsanoğlunun alışkanlıklarına göre şekil alan sektörlerin başında yer alan reklam ve tanıtım sektörü de bu oranlardan fazlasıyla etkilenecek. Özellikle sosyal mecralar daha fazla video içeriğe yer vermeye başlayacak. Bu da tüm markaları daha fazla video içerik oluşturmaya zorlayacak” dedi.

Tanıtım filmi artık daha önemli

Geleneksel reklam yöntemlerinin artık geçerliliğini yitirdiğine vurgu yapan Aytaç, “Video içerikler sayesinde hem sosyal medya kullanan kitleye hem de medya içeriklere göz atan büyük çoğunluğa ulaşmak mümkün. Bu nedenle artık ürün ya da hizmet üreten tüm işverenlerin güncel video içeriklere sahip olması gerek. Bu içeriklerin başında da tanıtım filmi geliyor. Markalar kurumsal tanıtım filmi çalışmalarına artık eskisinden daha fazla önem vermeli. Bunun için profesyonel içerik üreticileriyle çalışmalılar” diye konuştu.



