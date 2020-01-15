Elektriğin olmadığı adadaki ilana başvuru yağdı

İrlanda'nın Great Blasket adasındaki 21 kişi kapasiteli bir pansiyonun sahibi, Twitter'dan bir iş alanı paylaştı ve ilana başvuracak kişilerin sadece iki arkadaş ya da çift olması gerektiği şartını koştu. İlanda, işe alınacak kişilerin pansiyonu Nisan ve Ekim ayları arasında işleteceği ifade edildi. Maaşın belirtilmediği, yalnızca 'ateş, mum, soba, yaban hayatı ve doğa' vadedilen iş ilanına Güney Afrika ve Alaska'dan bile başvurular yapıldı. İrlanda'nın batı ucunda yer alan adanın misafirleri, burada ortalama bir gece kalıyor. Su, elektrik olmadığı için ocakta kaynatılıyor, küçük bir rüzgar türbininden elde edilen elektrik ise sadece bir cep telefonunu şarj etmeye olanak sağlıyor.

Adada geçtiğimiz yıl söz konusu pozisyonda çalışan ve yaşayan çift, yiyeceklerini sadece gaz sobasında pişirebildiklerini, malzemelerini ise ana karadan sağladıklarını aktarıyor. Ancak kötü hava koşullarında adaya ulaşım 3-4 güne kadar imkansız hale gelebiliyor. Tüm şartlara rağmen iş ilanı paylaşıldığından beri başvuruların ardı arkası kesilmiyor. Yerleşimin yüz yıllarca sürdüğü ada, şu an terk edilmiş durumda. Adanın son sakini, 1953'te ayrılmış. Bunun, adaya ulaşımın yalnızca botla sağlanmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.







