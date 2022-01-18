İnternet ve telefon abonelikleri için yeni dönem başlıyor

Yenilenen yönetmelikle elektronik haberleşme aboneliklerini E-imza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı bilgileri ile e-Devlet kapısı üzerinden başlatmak mümkün olacak. Ayrıca gerçek zamanlı dijital görüşme ile kimlik doğrulaması yapılarak abonelik başlatılabilecek.

Düzenlemenin bir diğer yeniliği ise abone onayı gerektiren işlemlerin tek onay altında birleştirilemeyecek olması. Artık gereken her onay ayrı ayrı alınacak. Böylelikle dolaylı yoldan yapılan abonelikler engellenecek.

Kullanıcılar abonelik hizmeti almak için verdikleri onayları da çevrimiçi ortamda görüntüleyebilecek. Müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM vb. yöntemler aracılığıyla verilen onaylar, işletmecilerin çevrimiçi işlem merkezinden kolaylıkla kontrol edilebilecek.

Çağrı merkezi tarafından yapılan aramalarda, müşterinin doğrudan ilgili abone olduğu teyit edilmeden işlem yapılmasının da önüne geçiliyor. Birden fazla hat sahibi olanlar, diğer hatlarının işlem yetkisini sınırlandırabilecek. Böylelikle ebeveynlerin karşılaştığı yüksek fatura kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Aboneliklerde kimlik fotokopisi isteme devri de yeni yönetmelikle sona eriyor. Artık Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (çipli nüfus cüzdanı) veya Çipli Pasaport ile yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi alınmayacak.

Abonelik sözleşmelerinde kullanıcılara kolay anlaşılabilen, sade bir taahhütname/sözleşme örneği verilmesi de zorunlu hâle geliyor. Taahhüt süresi 24 ay olarak sınırlandırılırken, taahhüdün bitişi konusunda da tüketicilere bilgilendirme yapılacak.

Abonelere taahhüde aykırı işlemler konusunda daha şeffaf şekilde bilgi verilecek. Taahhüt edilen internet hızının sağlanmaması durumunda aboneler ceza ödemeden sözleşmeyi feshedebilecek. Farklı operatörlerin sunduğu teklifler de E-Devlet üzerinden karşılaştırılabilecek.

Paket, kampanya ve tarifelerin aynı isimle tanıtılması mümkün olmayacak. Her paket için özel bir isim sunulacak. Böylelikle olası kafa karışıklıklarının engellenmesi amaçlanıyor. Mevcut, kaldırılan veya abone alımına kapalı tarifeler de operatörlerin internet sitelerinde listelenecek.

İnternet ve telefon abonelikleri için yapılan değişiklikler kapsamında hizmetleri kısıtlanan abonelere yeni ücret yansıtılamayacak. Kağıt fatura istemeyen müşterilere kısa mesajla fatura bilgisi ve bağlantısı gönderilecek. Abonelerin son 1 yıllık fatura ve kullanım detaylarını görüntülemesi de mümkün olacak.