Charlie Bit My Finger adlı video NFT ile 760 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı. 2007 yılında YouTube'a yüklenen ve o günden bu yana 882 milyondan fazla görüntülenme aldı.

O dönemde 3 yaşında olan Harry Davies-Carr, şaka yollu parmağını 1 yaşındaki Charlie Davies-Carr'ın ağzına sokuyordu. Ardından da o meşhur sözü "Charlie bit me! / Charlie beni ısırdı" cümlesini kuruyordu. Günümüzde Harry'nin 17, Charlie'nin ise 15 yaşında olduğunu hatırlatalım.

Harry, ailesinin NFT satışı için Original Protocol adlı dijital pazar yeri ile çalıştığını söyledi. Açık artırma CharlieBitMe adlı site üzerinden yapıldı.

Çocukların babası Howard Davies-Carr, YouTube partnerliği sayesinde videodan kazandıkları paranın, çocuklarının hayata önde başlamasına yardımcı olduğunu söyledi.

Daha önce de çeşitli içerik üreticileri NFT aracılığıyla satış yaptı. Bunlar arasında Leave Britney Alone, David After Dentist ve Disaster Girl gibi popüler video ve görseller yer alıyor.



