Bilim & Teknoloji İnternetin kokusu yapıldı! Peki internet nasıl kokuyor?

İnternetin kokusu yapıldı! Peki internet nasıl kokuyor?

Bilim & Teknoloji

İnternetin kokusu yapıldı! Peki internet nasıl kokuyor?

İnternet, hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri. Peki internet aslında gerçek hayat ise neden kokusunu alamıyoruz? Bu sorudan yola çıkan Berlin merkezli medya markası New Models, internet kokusunun peşine düştü.

13 Aralık 2021, Pazartesi 11:14 Son Güncelleme:
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Berlin merkezli medya markası New Models, bu soruya yanıt bulmak için bir grup akademisyene, tasarımcıya, internet kullanımının tecrübeli isimlerine, kendi ekiplerine ve bir yapay zekaya tek bir soru sordu: “İnternet nasıl kokuyor?”

High Snobiety'nin parfüm uzmanları, Society of Scent ve New Models ile ortaklaşa üretilen bu parfüm, şu anda HIGHArt Museum Store'dan 150 dolara satın alınabiliyor.

15 ml'lik şişenin bilgi kısmında parfümün koku bileşenleri arasında 'ter, toprak, ucuz ve eski ofis sandalyesi ve dopamin' var.

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