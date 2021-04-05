İnternetin yıldızları: Macy’nin en yakın arkadaşı köpek Marshall
Avustralya’da henüz 1.5 yaşındaki Macy’nin en yakın arkadaşı, köpek Marshall. Golden Retriever cinsi Marshall, Macy’ye hem kardeşlik hem de oyun arkadaşlığı yapıyor. İkilinin koşulsuz sevgiyle kurulan bağını sosyal medyada 20 bin kişi takip ediyor.
05 Nisan 2021, Pazartesi 11:08 Son Güncelleme:
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Henüz 1.5 yaşında olan Macy ve Golden Retriever cinsi köpeği Marshall, Avustralya'da yaşıyor. Bebekliğinden beri Macy'e ağabeylik yapan Marshall'ın eğlenceli fotoğrafları, görenlerin kalplerini eritiyor. İkilini sosyal medya hesapları da var. 20 bine yakın kişinin takip ettiği Macy ve Marshall, internet ünlüsü olma yolunda hızla ilerliyor.
Macy'i dolduğu andan itibaren benimseyen Marshall, küçük kızın hiç yanından ayrılmıyor. İkili birlikte çay partileri veriyor ve oyunlar oynuyor.
https://www.instagram.com/p/CLxS80JJjTz/?igshid=91splw8fuwfy
Ebeveynleri, Marshall’ın, Macy’i gördüğünde verdiği ilk tepkiyi, "Çok nazikti, birden sakinleşti ve sadece onu koklamak istedi ama aynı zamanda beni gördüğü için de çok heyecanlandı" şeklinde anlatıyor.