İnternetin yıldızları: Macy’nin en yakın arkadaşı köpek Marshall

Henüz 1.5 yaşında olan Macy ve Golden Retriever cinsi köpeği Marshall, Avustralya'da yaşıyor. Bebekliğinden beri Macy'e ağabeylik yapan Marshall'ın eğlenceli fotoğrafları, görenlerin kalplerini eritiyor. İkilini sosyal medya hesapları da var. 20 bine yakın kişinin takip ettiği Macy ve Marshall, internet ünlüsü olma yolunda hızla ilerliyor.

Macy'i dolduğu andan itibaren benimseyen Marshall, küçük kızın hiç yanından ayrılmıyor. İkili birlikte çay partileri veriyor ve oyunlar oynuyor.









Ebeveynleri, Marshall’ın, Macy’i gördüğünde verdiği ilk tepkiyi, "Çok nazikti, birden sakinleşti ve sadece onu koklamak istedi ama aynı zamanda beni gördüğü için de çok heyecanlandı" şeklinde anlatıyor.







