Türkiye İnternette dev denetim! 715 siteye erişim engeli

İnternette dev denetim! 715 siteye erişim engeli

Türkiye

İnternette dev denetim! 715 siteye erişim engeli

Denizli'de jandarmanın kasım ayında yaptığı çalışmada tespit edilen 317 yasa dışı bahis, 304 müstehcen yayın, 81 oltalama, 10 terör örgütü propagandası yapan ve 3'te uyuşturucu maddeyi özendiren internet sitesine erişimin engellenmesinin sağlandığı bildirildi.

02 Aralık 2021, Perşembe 22:10 Son Güncelleme:
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte, internette yasa dışı bahis, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirici, müstehcen içerikli suç teşkil eden paylaşımlar, zararlı yazılım barındıran oltalama yöntemi kullanılarak dolandırıcılık, kimlik bilgileri ve sosyal medya hesaplarını ele geçirme amacıyla açılan sitelere yönelik kasım ayı boyunca çalışma yaptı.

Siber Suç uzmanları tarafından yapılan araştırmalarda Denizli'den ulaşım sağlanan 317 yurt dışı üzerinden yayın yapan yasa dışı bahis sitesi, 304 müstehcen yayın, 81 oltalama, 10 terör örgütü propagandası yapan ve 3'te uyuşturucu maddeyi özendirme sitesi olduğu tespit edildi. Tespitin ardından toplam 715 internet sitesine erişimin engellendiği bildirildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)

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