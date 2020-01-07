İnternetten gönül rahatlığıyla alışveriş yapılabilmesi için Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle ‘güven damgası’ sistemi oluşturuldu. Dün Ticaret Bakanlığı’nda yapılan tanıtım toplantısında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de güven damgası almaya hak kazanan ilk 12 e-ticaret sitesine güven damgalarını vereceklerini, böylelikle e-ticaret sektöründe daha güvenli alışveriş dönemini başlatmış olacaklarını bildirdi.

İki şartı var

Hisarcıklıoğlu, güven damgası olan e-ticaret sitelerinin farkını da açıklayarak, “Damganın varlığı, sitenin TOBB denetiminden geçtiğini gösterir. İki temel unsura odaklanıyoruz. Birincisi, ‘Sitenin teknik altyapısı, asgari güvenlik şartlarını taşıyor mu?’, ikincisi, ‘Sitenin iş süreçleri tebliğde sıralanan kanunlara uygun mu tasarlanmış?’ Her iki sorunun cevabı ‘evet’ ise güven damgasını tahsis ediyoruz” diye konuştu.

Uyuşmazlık olursa...

Sitedeki damganın gerçek olup olmadığını merkezden kontrol ettiklerini de ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

“Tüketici, damganın üzerine gidip tıkladığında güven damgasının web sitesindeki doğrulama sayfasına yönlendirilecek. Yani isteyen herkes bu damgayı kullanamayacak. Taraflar arasında bir uzlaşmazlık olursa, çözüm merci tüketici hakem heyetleri ya da mahkemeler. TOBB’un görevi, güven damgası olan sitelerle ilgili şikayetleri muhatabına ulaştırmak.”

3 bin liradan başlıyor

Güven damgası almak için başvuran e-ticaret siteleri, site üzerinden yapılan işlem adedine göre düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç ayrı kategoride değerlendiriliyor. Başvuru ücreti de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. Düşük hacimli siteler KDV hariç 3 bin lira, orta hacimli siteler 5 bin lira, yüksek hacimliler de 15 bin lira ödeyecek.

İlkler arasında

Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, Avrupa ve Türkiye’de online gıda satışını 23 yıl önce Migros’un başlattığını ifade ederek, bugün Türkiye’nin 58 ilinde taze ürün teslimatı yapabilen tek online kanal olan Migros Sanal Market’in bu deneyimi sayesinde Türkiye’nin Güven Damgası belgesini alan ilk firmalar arasında yer aldığını kaydetti.

Gizlilik endişesi frenliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, elektronik ticareti kullanmayanların yüzde 45’inin ödeme sistemlerine duyduğu güvensizlik ve gizlilik konusundaki endişeleri nedeniyle elektronik ticarete yaklaşmadığını söyledi. Yüzde 27’lik bölümün ise satış konusunda ve şikayetlerin değerlendirilmesi konusunda karşılaşabileceği zorlukları dikkate alarak elektronik ticarete yaklaşmadığını ifade eden Pekcan, “Hizmet kalitesi ve tüketicinin yaşadığı endişelerin giderilmesi konusunda güven damgasının etkin bir rol oynamasını bekliyoruz” diye konuştu.

Güvenli internet sitelerinde bu damga yer alacak.

Hızlı çözüm

Güven damgası olan siteler, talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlayacak.

Ürünün stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine ilişkin detaylar verecek.

Alıcıya kargo takip imkanı sağlanacak.

Ürünün gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görseller sunacak.

Damgaya sahip sitelerle vatandaş arasındaki sorunun çözümü için çevrimiçi şikayet sistemi kurulacak.

İşte ilk 12 site

■ www.epttavm.com

■ www.farmasi.com.tr

■ www.gittigidiyor.com

■ www.flypgs.com

■ www.sahibinden.com

■ www.modanisa.com

■ www.sigortam.net

■ www.arcelik.com.tr

■ www.beko.com.tr

■ www.migros.com.tr

■ shop.sarar.com

■ www.sefamerve.com