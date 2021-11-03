İnternette tanışan çiftlerin boşanma oranı 6 kat daha fazla

Uzmanlar, son yıllarda Tinder ve Bumble gibi flört uygulamaları aracılığıyla eşlerini seçen insanların sayısının arttığını söyledi. Araştırmayı yapan Marriage Foundation’un araştırma direktörü Harry Benson, bulguların rahatsız edici olduğunu söyledi. Benson, “Çalışmamızın bulguları, evliliğin ilk yıllarında, bu şekilde tanışan çiftlerin, arkadaş, aile veya komşuları aracılığıyla tanışanlara kıyasla, karşılaştıkları tüm zorluklarla başa çıkmak için yeterli sosyal sermayeye veya çevrelerindeki yakın destek ağlarına sahip olmayabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

‘Bulgularımız hiçbir şekilde çevrimiçi evliliği baltalamıyor’

Anketi yürüten pazar araştırması danışmanı Savanta Comres ise internet üzerinden tanışan çiftlerin; karşılıklı bağlantıların olmayışı, birbirleri hakkında bilgi toplamayı zorlaştırdığı için halihazırda iki yabancı olarak evlendiklerini söyledi.

Benson, "Bulgularımız hiçbir şekilde çevrimiçi evliliği baltalamıyor ve kötülemiyor. Ancak güvenilir kaynakların ve sosyal desteğin daha az bulunduğu göreceli bir yabancıyı tanımanın risklerini ve zorluklarını vurguluyor" dedi.