Kadına yönelik tehdit bitmiyor. Bu kez 23 yaşındaki üniversiteli bir genç kızın kâbus dolu anlar yaşadı. 3 yıl önce internette tanışıp nişanlandığı adam hayatı zehir etti. Denizli, İstanbul ve Kocaeli üçgeninde yaşanan olaylar örgüsü... CNNTÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ detaylarını anlattı.

Şeyda 23 yaşında genç bir kız. 3 yıl önce internet üzerinden biriyle tanışıp nişanlanıyor. Bu kararın yanlış olduğunu anlayıp nişanlısından ayrılıyor. Ancak olaylar bundan sonra başlıyor. Zanlı ayrıldıktan sonra genç kızın peşini bırakmadı.

"Seni de böyle keseceğim"

Zanlı sahte kimlikle genç kızın Denizli'de taşındığı evin karşısındaki evi kiralayıp eski nişanlısını takip ediyor. Ayakkabısını kesip 'senin de ölümün benim elimden bu şekilde olacak' diye tehdit ediyor.

Otomobille silahlı saldırı

Bu tehdidin ardından İstanbul'dan beraber geldiği iki kişiyle birlikte genç kızın bulunduğu araca silahlı saldırı düzenliyor. JASAT timleri yeni bir kadın cinayetinin olmaması için hummalı bir çalışma gerçekleştirip 78 kamerayı 326 saat boyunca izleyerek zanlıya operasyon düzenledi. Operasyonla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.





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