Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi, 4 ay önce yine sosyal medya üzerinden tanıştığı Arif Yörük isimli kişiyle kaçan 23 yaşındaki Recep Özsoy internete isyan etti. Eşini bulmak için Esra Erol'un canlı yayınına Recep Özsoy yardım istedi. Eşini affettiğini söyleyen Özsoy, stüdyoya gelen karısını görünce gözyaşlarına boğuldu. Özsoy'un ağlaması, sosyal medyaya damga vurdu.

"İnternete lanet ediyorum"

Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 Ekim'den beri kayıp olduğunu ve Arif Yörük isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu. Yardımsever isimli bir fake hesaptan eşinin Konya'da Arif Yörük isimli biriyle birlikte olduğunu öğrenen Recep Özsoy "Fotoğraflar geldi bana, internete lanet ediyorum! Benim yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı. Tutunacak tek dalının eşi olduğunu söyleyen Özsoy, gözyaşlarına boğuldu.

Öğrendikleri karşısına bir kez daha yıkıldı

Arif Yörük canlı yayına bağlanarak, Hülya Özsoy ile birlikte olduğunu doğrulayarak kendi aralarında söz yaptıklarını söyledi. Günler sonra eşi Hülya ile canlı yayında karşı karşıya gelen Özsoy, eşinin karşısında gözyaşlarına boğulan Recep Özsoy, eşinin geri dönmesini istedi. Ancak öğrendikleri karşısında bir kez daha yıkıldı. Eşini bırakıp kaçan Hülya Özsoy ise 14 yaşından beri Arif ile görüştüklerini söyledi.



