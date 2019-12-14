İnternetten alışveriş yapanlar dikkat!

Son dönemde Türkiye’deki kullanıcılara ait 463 binden fazla banka ve kredi kartı bilgilerinin çalındığı iddiaları gündeme gelmişti. Kart bilgilerinin güvenliğine dair iddiaları incelediklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Sanal dünyada her türlü kişisel verimizi ya da kredi kartı bilgilerimizi paylaşırken çok dikkatli olmalıyız. Alışverişinizi ‘sanal kart’ üzerinden yapın. Sanal kart limitinizi alışveriş sonrası sıfırlayın” diye konuştu.

Bunlara dikkat!

Ömer Fatih Sayan, tüketiciye şu tavsiyelerde bulundu: