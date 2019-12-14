İnternetten alışveriş yapanlar dikkat!
Türkiye’deki kullanıcılara ait 463 binden fazla banka ve kredi kartı bilgilerinin çalındığı iddiaları üzerine yapılan incelemeler sonucu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tüketicileri uyardı.
Son dönemde Türkiye’deki kullanıcılara ait 463 binden fazla banka ve kredi kartı bilgilerinin çalındığı iddiaları gündeme gelmişti. Kart bilgilerinin güvenliğine dair iddiaları incelediklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Sanal dünyada her türlü kişisel verimizi ya da kredi kartı bilgilerimizi paylaşırken çok dikkatli olmalıyız. Alışverişinizi ‘sanal kart’ üzerinden yapın. Sanal kart limitinizi alışveriş sonrası sıfırlayın” diye konuştu.
Bunlara dikkat!
Ömer Fatih Sayan, tüketiciye şu tavsiyelerde bulundu:
- Şahsi olmayan ya da virüs koruması bulunmayan bilgisayarda hiçbir şifreli işlemi yapmayın.
- Alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikasına sahip olmasına dikkat edin.
- Fiziksel kredi kartı bilgilerinizi sanal alışverişlerde kullanmayın.
- Hiçbir dijital platforma kredi kartı bilgilerinizi saklamak üzere izin vermeyin.
- Alışveriş yapacağınız sitenin ismine dikkatli bir şekilde bakın.
- Sahte siteler çoğu zaman tek bir harf değiştirme ya da ekleme yoluyla, gerçek siteyi klonlayarak hazırlanırlar.
- Ödemenizi yaparken 3D Secure yani SMS onay kodu ile alışverişinizi tamamlayın.