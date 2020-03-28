İnternetten izleyebileceğiniz 7 çocuk tiyatrosu
Corona virüs nedeniyle evde kalma süreci hemen hemen herkesi online etkinliklere yöneltti. ‘Evde hem sanat hem de hayat var’ sloganıyla Devlet Tiyatroları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın YouTube kanalı aracılığıyla evlere konuk oluyor. Biz de çocuklar için eğitici ve öğretici çocuk oyunlarını sizin için derledik. İşte Devlet Tiyatroları’nın 7 çocuk oyunu…
28 Mart 2020, Cumartesi 18:47 Son Güncelleme:
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Yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle geçici olarak etkinliklerini durduran Devlet Tiyatroları oyunlarını Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın youtube kanalı aracılığı ile yayınladı. İşte Devlet Tiyatroları tarafından oynanan çocuk oyunları…
Papağan Kaçtı (Çocuk Oyunu)- Ankara Devlet Tiyatrosu
Armağan, Rüstem dede ve Gül nine ile yaşayan bir papağandır. Armağan, her gün bir öncekine benzeyen hayatından çok sıkılınca, Sarı Karga'nın da kandırmasıyla evden kaçar. Sarı Karga, Armağan'dan boşalan yere yerleşmek için türlü numaralar yapar. Bu arada Armağan, sokaklarda pek çok zorluk ve olay yaşamaktadır.
Yazan: Özen Rodop
O. Boğaçhan Sözmen
Yöneten ve Dekor Tasarımı: Hakan Dündar
Kostüm ve Kukla Tasarımı: Özge Akarsu
Işık Tasarımı: Osman Uzgören
Müzik: Musa Göçmen
Koreografi: Göksu Coşkunlar
Yönetmen Yardımcıları: Yüksel Memiş, Ayşe Şivekâr Sungur
Asistan: Nilüfer Akman Öğün
Dünyanın Eski Zamanlarında (Çocuk Oyunu) - Erzurum Devlet Tiyatrosu
Eskilerden, çok eskilerden bir hikâye anlatacağız... Pertev Nail Boratav’dan Türk Halk Edebiyatının güzel örneklerinden olan tekerlemelerle bizden olanı anlatacağız sizlere. Kâh Meddah olup, kâh kukla olup öyküler anlatacağız sizlere, dilimiz döndüğünce gücümüzün yettiğince... Meddahın zekâsını ve kıvraklığını göreceğiz hep birlikte. Eski fakat bugüne çok şey söyleyen, değerini hiç kaybetmeyen bir hikâyeyle... Bazen hüzünlü, bazen de eğlenceli bir yolculuğa çıkacağız, eskimeyen zamanlara doğru...
Yazan: Işıl Kasapoğlu
Rejisör: Işıl Kasapoğlu
Rejisör Yardımcısı: Sezai Yılmaz
Dramaturg: Onur Erbilen
Dekor- Kostüm Tasarımı: Hakan Dündar
Işık Tasarımı: Murat Yayla
Reji Asistanı: Fazıl Aksakal- Oğuzhan Vartolioğlu
Eşek Kulaklı Kral Midas (Çocuk Oyunu) - İzmir Devlet Tiyatrosu
Oyun; ülkesinde müziği yasaklayan Kral’ın kendisinden habersiz kaval çalan Çoban’a yaptığı haksızlıktan dolayı kulaklarının eşek kulağına dönüşmesini anlatıyor.
Yazar: İbrahim Yakut
Yönetmen: Evren Serter
Rejisör Yardımcısı: Ömer Devrim Akkaya
Dekor- Kostüm Tasarımı: Buket Akkaya Başaran
Işık Tasarımı: Erdal Güner
Müzik: Tarkan Erkan
Koreografi: Tolga Erk
Reji Asistanı: Derya Kara Erk
Çizmeli Kedi (Çocuk Oyunu) - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
Kral tarafından sarayda kovulan Farfara, kendine kalacak yer arar. Değirmenci Rüzgarla tanışır ve onunla yaşamaya başlar. Rüzgâr, bir şenlikte Kralın kızı Narçiçeğini görmüş ve ona âşık olmuştur. Bu arada şehrin zengin ve kötü kalpli Kont’u da prensesle evlenmek ister. Farfara kıvrak zekâsı ile bir oyun kurarak iyi kalpli ve yoksul Rüzgâr ile prensesi birbirine kavuşmasını sağlar. Bu sayede kendisi de saraya geri döner.
Yazan: Charles Perrault
Uyarlayan: Süleyman Metin Arslan
Yöneten: Emrah Keskin
Dekor Tasarımı: Özge Akarsu
Kostüm Tasarımı: Melahat Esra Selah
Işık Tasarımı: Murat Yayla
Yönetmen Yardımcısı: Oğuzhan Vartolioğlu
Dramaturg: Orhan Kola
Özgün Müzik: Meltem Taşkıran
Koreografi: Boğaç Özbakır
Müzik Çalıştırıcısı: Selçuk Yılmaz
Asistan: Nehir Dinç
Sinco Akıllı Sincap (Çocuk oyunu)- Bursa Devlet Tiyatrosu
Ormanların yok olmasıyla ekosistemin dengesi bozulur, hayvanlar evsiz ve aç kalmaya başlar. Akıllı Sincap Sinco da evsiz kalan hayvanlardan biridir. Yiyecek bulmak için orman kıyısında yaşayan bir eve girer. Ev sahibi Sinco'yu evden yollamanın çaresini arar ve kiralık avcı Kalkaço'yu görevlendirir. Bakalım ev sahibi, yiyeceklerini alıp saklayan bu tatlı kemirgen Sinco'yu evden kovabilecek mi?
Yazan: Kamil Atliman
Yöneten: Mine Çerçi
Dekor Tasarımı: Burcu Melek Kozan
Kostüm Tasarımı: İnci Kangal Özgür
Işık Tasarımı: Ali Karaman
Müzik: Berkay Yiğitaslan
Video - Art Görsel: Nazlı Yakut, Ceren Kayış
Dramaturg: Pınar Merterkek
Video Art Uygulama: Kadir Sinan
Yönetmen Yardımcısı: Erkan Erdem
Asistan: Ali Bircan Teke
Mikrobik ile Gribik (Çocuk Oyunu)- Van Devlet Tiyatrosu
Mikrobik ve Gribik zararlı birer mikroptur. Mikrobik; kötü niyetli, insanlara mikrop bulaştırmayı isteyen, pisliği seven bir mikroptur. Gribik ise adından da anlaşılacağı gibi grip mikrobudur. Mikrobik’e nazaran daha iyi niyetlidir. Saf ve edilgen bir yapısı vardır. Mikrobik ile Gribik, bir gün bulaşacak insan ararken bir çöplüğe yerleşirler. Doğukan, oyun oynarken çöplüğü karıştır ve mikroplar vücuduna girerler. Doğukan hastalanınca doktor ona ilaç yazar. Doğukan’ın kullandığı ilaçlarla, mikroplar arasında başlayan mücadele oyun boyunca devam eder. Mikroplar değişik kılıklarla girerek, ilaçlara yakalanmadan akciğerlere mikrop bulaştırmaya çalışırlar. En sonunda vitamin gelince, onun desteğiyle mikropları yakalayıp, yararlı bakterilere dönüştürürler. Böylece oyun, mutlu sonla biter.
Yazan: Kurtuluş Bilgilioğul
Yöneten: Abdulselam Çok
Dekor Tasarımı: Gözde Yavuz
Kostüm Tasarımı: Büşra Eroğlu
Işık Tasarımı: Özer Kuşkaya
Müzik: Kemal Günüç
Koreografi: Meray Kartal
Yönetmen Yardımcısı: Gülbahar Bozkurt
Asistan: Ceren Erlüle
Sihirli Kitap (Çocuk Oyunu) - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
Parkların kalmadığı bir şehirde, kocaman binaların arasında oynamaya mahkûm olmuş çocukların, sihirli bir kitap bulmalarıyla beraber masal kahramanlarına dönüşerek masallarla tanışmasının hikâyesidir.
Yazan: Nesrin Kazankaya
Yöneten: Ömer Eryiğit
Dekor Tasarımcısı: Büşra Eroğlu
Kostüm Tasarımcısı: Gökçe Şener
Işık Tasarımcısı: İzzettin Biçer
Yönetmen Yardımcısı: Acar Çakmakçılar
Müzik Düzeni: Fırat Akarcalı
Koreograf: Özgür Adam İnanç
Hareket Düzeni: Yasin Yürekli