İnternetten izleyebileceğiniz 7 çocuk tiyatrosu

Yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle geçici olarak etkinliklerini durduran Devlet Tiyatroları oyunlarını Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın youtube kanalı aracılığı ile yayınladı. İşte Devlet Tiyatroları tarafından oynanan çocuk oyunları…

Papağan Kaçtı (Çocuk Oyunu)- Ankara Devlet Tiyatrosu

Armağan, Rüstem dede ve Gül nine ile yaşayan bir papağandır. Armağan, her gün bir öncekine benzeyen hayatından çok sıkılınca, Sarı Karga'nın da kandırmasıyla evden kaçar. Sarı Karga, Armağan'dan boşalan yere yerleşmek için türlü numaralar yapar. Bu arada Armağan, sokaklarda pek çok zorluk ve olay yaşamaktadır.

Yazan: Özen Rodop

O. Boğaçhan Sözmen

Yöneten ve Dekor Tasarımı: Hakan Dündar

Kostüm ve Kukla Tasarımı: Özge Akarsu

Işık Tasarımı: Osman Uzgören

Müzik: Musa Göçmen

Koreografi: Göksu Coşkunlar

Yönetmen Yardımcıları: Yüksel Memiş, Ayşe Şivekâr Sungur

Asistan: Nilüfer Akman Öğün





Dünyanın Eski Zamanlarında (Çocuk Oyunu) - Erzurum Devlet Tiyatrosu

Eskilerden, çok eskilerden bir hikâye anlatacağız... Pertev Nail Boratav’dan Türk Halk Edebiyatının güzel örneklerinden olan tekerlemelerle bizden olanı anlatacağız sizlere. Kâh Meddah olup, kâh kukla olup öyküler anlatacağız sizlere, dilimiz döndüğünce gücümüzün yettiğince... Meddahın zekâsını ve kıvraklığını göreceğiz hep birlikte. Eski fakat bugüne çok şey söyleyen, değerini hiç kaybetmeyen bir hikâyeyle... Bazen hüzünlü, bazen de eğlenceli bir yolculuğa çıkacağız, eskimeyen zamanlara doğru...

Yazan: Işıl Kasapoğlu

Rejisör: Işıl Kasapoğlu

Rejisör Yardımcısı: Sezai Yılmaz

Dramaturg: Onur Erbilen

Dekor- Kostüm Tasarımı: Hakan Dündar

Işık Tasarımı: Murat Yayla

Reji Asistanı: Fazıl Aksakal- Oğuzhan Vartolioğlu









Eşek Kulaklı Kral Midas (Çocuk Oyunu) - İzmir Devlet Tiyatrosu

Oyun; ülkesinde müziği yasaklayan Kral’ın kendisinden habersiz kaval çalan Çoban’a yaptığı haksızlıktan dolayı kulaklarının eşek kulağına dönüşmesini anlatıyor.

Yazar: İbrahim Yakut

Yönetmen: Evren Serter

Rejisör Yardımcısı: Ömer Devrim Akkaya

Dekor- Kostüm Tasarımı: Buket Akkaya Başaran

Işık Tasarımı: Erdal Güner

Müzik: Tarkan Erkan

Koreografi: Tolga Erk

Reji Asistanı: Derya Kara Erk









Çizmeli Kedi (Çocuk Oyunu) - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

Kral tarafından sarayda kovulan Farfara, kendine kalacak yer arar. Değirmenci Rüzgarla tanışır ve onunla yaşamaya başlar. Rüzgâr, bir şenlikte Kralın kızı Narçiçeğini görmüş ve ona âşık olmuştur. Bu arada şehrin zengin ve kötü kalpli Kont’u da prensesle evlenmek ister. Farfara kıvrak zekâsı ile bir oyun kurarak iyi kalpli ve yoksul Rüzgâr ile prensesi birbirine kavuşmasını sağlar. Bu sayede kendisi de saraya geri döner.

Yazan: Charles Perrault

Uyarlayan: Süleyman Metin Arslan

Yöneten: Emrah Keskin

Dekor Tasarımı: Özge Akarsu

Kostüm Tasarımı: Melahat Esra Selah

Işık Tasarımı: Murat Yayla

Yönetmen Yardımcısı: Oğuzhan Vartolioğlu

Dramaturg: Orhan Kola

Özgün Müzik: Meltem Taşkıran

Koreografi: Boğaç Özbakır

Müzik Çalıştırıcısı: Selçuk Yılmaz

Asistan: Nehir Dinç









Sinco Akıllı Sincap (Çocuk oyunu)- Bursa Devlet Tiyatrosu

Ormanların yok olmasıyla ekosistemin dengesi bozulur, hayvanlar evsiz ve aç kalmaya başlar. Akıllı Sincap Sinco da evsiz kalan hayvanlardan biridir. Yiyecek bulmak için orman kıyısında yaşayan bir eve girer. Ev sahibi Sinco'yu evden yollamanın çaresini arar ve kiralık avcı Kalkaço'yu görevlendirir. Bakalım ev sahibi, yiyeceklerini alıp saklayan bu tatlı kemirgen Sinco'yu evden kovabilecek mi?

Yazan: Kamil Atliman

Yöneten: Mine Çerçi

Dekor Tasarımı: Burcu Melek Kozan

Kostüm Tasarımı: İnci Kangal Özgür

Işık Tasarımı: Ali Karaman

Müzik: Berkay Yiğitaslan

Video - Art Görsel: Nazlı Yakut, Ceren Kayış

Dramaturg: Pınar Merterkek

Video Art Uygulama: Kadir Sinan

Yönetmen Yardımcısı: Erkan Erdem

Asistan: Ali Bircan Teke









Mikrobik ile Gribik (Çocuk Oyunu)- Van Devlet Tiyatrosu

Mikrobik ve Gribik zararlı birer mikroptur. Mikrobik; kötü niyetli, insanlara mikrop bulaştırmayı isteyen, pisliği seven bir mikroptur. Gribik ise adından da anlaşılacağı gibi grip mikrobudur. Mikrobik’e nazaran daha iyi niyetlidir. Saf ve edilgen bir yapısı vardır. Mikrobik ile Gribik, bir gün bulaşacak insan ararken bir çöplüğe yerleşirler. Doğukan, oyun oynarken çöplüğü karıştır ve mikroplar vücuduna girerler. Doğukan hastalanınca doktor ona ilaç yazar. Doğukan’ın kullandığı ilaçlarla, mikroplar arasında başlayan mücadele oyun boyunca devam eder. Mikroplar değişik kılıklarla girerek, ilaçlara yakalanmadan akciğerlere mikrop bulaştırmaya çalışırlar. En sonunda vitamin gelince, onun desteğiyle mikropları yakalayıp, yararlı bakterilere dönüştürürler. Böylece oyun, mutlu sonla biter.

Yazan: Kurtuluş Bilgilioğul

Yöneten: Abdulselam Çok

Dekor Tasarımı: Gözde Yavuz

Kostüm Tasarımı: Büşra Eroğlu

Işık Tasarımı: Özer Kuşkaya

Müzik: Kemal Günüç

Koreografi: Meray Kartal

Yönetmen Yardımcısı: Gülbahar Bozkurt

Asistan: Ceren Erlüle









Sihirli Kitap (Çocuk Oyunu) - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

Parkların kalmadığı bir şehirde, kocaman binaların arasında oynamaya mahkûm olmuş çocukların, sihirli bir kitap bulmalarıyla beraber masal kahramanlarına dönüşerek masallarla tanışmasının hikâyesidir.

Yazan: Nesrin Kazankaya

Yöneten: Ömer Eryiğit

Dekor Tasarımcısı: Büşra Eroğlu

Kostüm Tasarımcısı: Gökçe Şener

Işık Tasarımcısı: İzzettin Biçer

Yönetmen Yardımcısı: Acar Çakmakçılar

Müzik Düzeni: Fırat Akarcalı

Koreograf: Özgür Adam İnanç

Hareket Düzeni: Yasin Yürekli





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